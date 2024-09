"Sarah Kohr – Koma": Kritik zum ZDF-Thriller mit Lisa Maria Potthoff

In 'Sarah Kohr – Koma' schlägt die LKA-Ermittlerin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) ein neues Kapitel auf. Oberstaatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) liegt nach einem nächtlichen Überfall im Wachkoma. Kohr setzt alles daran, den Täter zu finden und stößt auf eine erste Spur, die sie in eine gefährliche Richtung führt.

Sarah Kohr – Koma Thriller • 09.09.2024 • 20:15 Uhr

Wachkoma beschreibt den Zustand, in dem sich manche Menschen nach einer schweren Hirnschädigung befinden: Sie können zwar ihre Augen öffnen, atmen, kauen, schlucken oder husten. Sprechen, sich bewegen oder augenscheinlich auf Reize reagieren können sie nicht. In "Koma", dem zehnten Teil der ZDF-Thrillerreihe "Sarah Kohr" (Regie: Mike Marzuk, Buch: Timo Berndt) mit Lisa Maria Potthoff in der Titelrolle trifft es den Oberstaatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup).

Nächtlicher Überfall mit Folgen Auf dem Weg zu seinem Lieblingsrestaurant wird Mehringer nachts in einer engen Gasse von einem Unbekannten überfallen. Dass er den Angriff überhaupt überlebt, ist dem beherzten Eingreifen der Zivilpolizistin July Bastrich (Nadja Bobyleva) zu verdanken, die zufällig vorbeikam. Als die Haupthandlung des Films einsetzt, sind seit dem Angriff bereits drei Wochen vergangen: Mehringer befindet sich inzwischen in einem Wachkoma-Zentrum, Bastrich kann sich als einzige Zeugin an keine Details zu dem Überfall erinnern. Dennoch verspricht die LKA-Ermittlerin Sarah Kohr Mehringers Ex-Frau Anna (Stephanie Eidt), den Schuldigen ausfindig zu machen, auch wenn sie dafür mit dem nicht immer wohlgesonnenen Staatsanwalt Dr. Sebastian Kiemen (Benito Bause) kooperieren muss.

Es dauert nicht lange, da hat Kohr eine erste Spur: Ruth Vollborn (Marie Bauer), deren Patenkind kürzlich aus dem Wachkoma-Zentrum nach Hause verlegt wurde, verhält sich seltsam, als sie den Oberstaatsanwalt sieht. Kurze Zeit später wird die junge Frau ermordet...

Sarah Kohr zeigt sich abermals kämpferisch "Sarah Kohr – Koma" ist ein ausgesprochen vielschichtiger Film: Alle vom "Sarah Kohr"-Stammautoren Timo Berndt erdachten Figuren hängen irgendwie miteinander zusammen, was eine besondere Spannung erzeugt. Actionfans kommen dank der wieder einmal außergewöhnlich vielen Nahkampfszenen auf ihre Kosten. "Zur Kampfkunst kam ich, als ich drei Monate lang für einen ARD-Film trainieren sollte", erklärt Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff: "Schnell wurde mir klar: Ich habe hier was angefangen, von dem ich nicht mehr die Finger lassen kann. Das hatte anfangs eher einen rein sportiven Reiz. Nämlich das Auseinandersetzen mit den eigenen Grenzen. Mit der Erkenntnis, dass man körperlich mehr aus sich rausholen kann, als man gedacht hätte. Aber die Kampfkunst betrachtet die menschlichen Werte auch philosophisch, das gibt mir sehr viel. Mein Leben hat sich positiv verändert dadurch."

Wachkoma und seine Folgen Das Leben anderer positiv verändern, das möchte auch Gabriele Keuber (Johanna Gastdorf), die im Film das Wachkoma-Zentrum leitet und an einer neuen Methode arbeitet, mit deren Hilfe es gelingen soll, Patientinnen und Patienten aus dem Wachkoma zurückzuholen. In der Realität ist ein derartiger Ansatz bis heute undenkbar. Stattdessen konzentriert sich die Medizin in einem ersten Behandlungsschritt darauf, die Vitalfunktionen der Patientin oder des Patienten zu stabilisieren und das Überleben zu sichern. In den anschließenden Phasen zwei und drei wird versucht, durch ergotherapeutische, physiotherapeutische und neuropsychologische Behandlungen eine Besserung des Zustands zu erzielen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin oder der Patient aus dem Wachkoma aufwacht, nimmt jedoch je länger die Störung dauert, stetig ab. Mit "Sarah Kohr – Koma" greift das Kreativteam des Films nach Corona-Leugnern ("Sarah Kohr – Irrlichter", 2022) und Umweltschutz ("Sarah Kohr – Zement", 2024) also abermals ein gesellschaftlich relevantes Thema auf. Dabei macht der Film letztlich auch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam: Bei schätzungsweise einem Drittel der im Wachkoma-Patientinnen und Patienten handelt es sich um eine Fehldiagnose.

Sarah Kohr – Koma – Mo. 09.09. – ZDF: 20.15 Uhr