Champions League: Alle Infos zu Livestreams und Experten

Anpfiff in der Champions League: Nach der Länderspielpause beginnt die Saison in der Königsklasse. Welche Anbieter den Wettbewerb live zeigen, wen sie als Experten ins Rennen schicken und wo die Spiele von Europa und Conference League laufen, lesen Sie hier.

Der Kampf um den Henkelpott ist eröffnet: Ab Dienstag, 17. September, läuft in der Champions League wieder der Ball. Gesucht ist der Nachfolger von Vorjahressieger Real Madrid – und das in einem komplett neuen Modus. Für Live-Spiele sind Fußballfans allerdings nach wie vor auf Pay-TV-Abos angewiesen. Damit Sie zum Start der Königsklasse nicht in die Röhre schauen, finden Sie hier alle Informationen zu den Anbietern, Expertenteams, Spielpaarungen und erfahren, wo die Europa und Conference League ausgestrahlt wird.

Wo laufen die Spiele der Champions League? An der Rechtevergabe für Live-Übertragungen von Spielen der Champions League hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts geändert. Im Free-TV gibt es keine Partien der Königsklasse live zu sehen. Stattdessen sind kostenpflichtige Abonnements der bereits erprobten Anbieter DAZN und Prime Video nötig.

Das Gros der Partien gehört zum Angebot von DAZN: 186 der 203 Spiele strahlt der Streamingdienst exklusiv aus. Außerdem bietet DAZN die Konferenzen von Parallelspielen an. Prime Video zeigt immer dienstags ein Highlight-Spiel live. Ausnahme ist der letzte Spieltag der Ligaphase. Dort werden alle Spiele am Mittwoch ausgetragen und entsprechend von DAZN ausgestrahlt. Auch in der folgenden K.O.-Phase hat Prime Video ein Spiel am Dienstag jeden Spieltages im Programm, DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Rest der Spiele.

Einzig das Champions-League-Finale, das dieses Jahr in der Münchner Allianz-Arena stattfindet, läuft auch im Free-TV. Außerdem ist das ZDF Rechtepartner für Highlights-Clips der Königsklasse. An jedem Spieltag geht der Sender jeweils mittwochs, ab 23 Uhr, mit einem 60-minütigen Highlights-Format auf Sendung. Dazu sind online etwa drei- bis vierminütige Clips mit allen Toren und Aufregersituationen verfügbar, jeweils mittwochs, ab 23 Uhr.

Wo sehe ich die Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung? Erstmals sind in der Champions-League-Saison 2024/25 fünf deutsche Teams in der Königsklasse dabei: Neben Meister Bayer Leverkusen hoffen Bayern München, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund auf ein erfolgreiches Abschneiden. Die Partien der ersten Spieltage sind wie folgt auf die Rechteinhaber DAZN und Prime Video aufgeteilt.

Spieltag, Dienstag, 17. September DAZN: Bayern München gegen Dinamo Zagreb (21 Uhr) Prime Video: Real Madrid gegen VfB Stuttgart (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 18. September DAZN: Club Brügge gegen Borussia Dortmund (21 Uhr)

Spieltag, Donnerstag, 19. September DAZN: Feyenoord Rotterdam gegen Bayer 04 Leverkusen (18.45 Uhr) DAZN: Atletico Madrid gegen RB Leipzig (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 1. Oktober DAZN: VfB Stuttgart gegen Sparta Prag (18.45 Uhr) DAZN: Bayer 04 Leverkusen gegen AC Mailand (21 Uhr) Prime Video: Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 2. Oktober: DAZN: RB Leipzig gegen Juventus Turin (21 Uhr) DAZN: Aston Villa gegen Bayern München (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 22. Oktober: Prime Video: Real Madrid gegen Borussia Dortmund (21 Uhr) DAZN: Juventus Turin gegen VfB Stuttgart (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 23. Oktober: DAZN: Stade Brest gegen Bayer 04 Leverkusen (18.45 Uhr) DAZN: FC Barcelona gegen Bayern München (21 Uhr) DAZN: RB Leipzig gegen FC Liverpool (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 5. November: Prime Video: FC Liverpool gegen Bayer 04 Leverkusen (21 Uhr) DAZN: Borussia Dortmund gegen Sturm Graz (21 Uhr) DAZN: Celtic Glasgow gegen RB Leipzig (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 6. November: DAZN: Bayern München gegen Benfica Lissabon (21 Uhr) DAZN: VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr)

Spieltag, Dienstag, 26. November: Prime Video: Bayern München gegen Paris St. Germain (21 Uhr) DAZN: Inter Mailand gegen RB Leipzig (21 Uhr) DAZN: Bayer 04 Leverkusen gegen RB Salzburg (21 Uhr)

Spieltag, Mittwoch, 27. November: DAZN: Roter Stern Belgrad gegen VfB Stuttgart (18.45 Uhr) DAZN: Dinamo Zagreb gegen Borussia Dortmund (21 Uhr)

Wie funktioniert der neue Modus in der Champions League? Ab der Saison 2024/25 wird die Champions League in einem neuen Modus ausgetragen. Die altbekannte Gruppenphase mit drei Gegnern, auf die man in Hin- und Rückspiel trifft, ist passé. Stattdessen führte die UEFA ein Playoff-System mit einer Tabelle für alle 36 teilnehmenden Teams ein. Jede Mannschaft spielt zunächst gegen acht Mannschaften.

Anschließend ziehen die acht Tabellenbesten direkt in die K.O.-Phase ein. Die Plätze 9 bis 16 und 17 bis 24 spielen in einer Qualifikationsrunde um ein Ticket im Achtelfinale. Danach geht es wie gewohnt weiter, ehe im Finale in der Münchener Allianz-Arena der Nachfolger von Real Madrid ermittelt wird.

Champions League bei Prime Video und DAZN: Diese Experten sind dabei Prime Video startet mit einem neuen Gesicht in die Champions-League-Saison. Durch die Vor- und Nachberichterstattung des Spiels am Dienstag führt ab sofort Moderator Alexander Schlüter (vormalig DAZN), der auf Sebastian Hellmann folgt. Ansonsten setzt der Streamingdienst von Amazon auf bewährtes Personal: Aus der Kommentatorenkabine melden sich Jonas Friedrich und Co-Kommentator Benedikt Höwedes. Das Expertenteam besteht aus Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme. Am Spielfeldrand ist Reporterin Annika Zimmermann im Einsatz.

DAZN setzt angesichts der Fülle an Spielen auf ein großes On-Air-Team. Als Moderatorinnen und Moderatoren führen unter anderem Laura Wontorra, Daniel Herzog, Max Siebald und Frederik Harder durch die Königsklassen-Abende. Am Kommentatorenmikrofon melden sich unter anderem Uli Hebel, Jan Platte, Uwe Morawe und Marco Hagemann zu Wort. Dazu komplettieren Experten wie Michael Ballack, Moritz Volz, Benny Lauth, Sebastian Kneißl und Sami Khedira das DAZN-Team.

Wo sehe ich die Spiele der Europa League und der Conference League? Auch in der Europa League startet die neue Saison, wenn auch eine Woche später als in der Champions League. Ab Mittwoch, 25. September, wird es für die beiden deutschen Vertreter im Wettbewerb ernst. Mit dabei sind Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Die Übertragungsrechte für die Europa League liegen bis 2027 exklusiv bei RTL. Der Kölner Sender überträgt Teile der Spiele im Free-TV bei RTL oder Nitro, meist mit deutscher Beteiligung. Alle anderen Spiele wandern auf die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ aus, wo auch Konferenzen zur Verfügung stehen.

Los geht es am Mittwoch, 25. September, mit dem Gastspiel der TSG Hoffenheim beim dänischen Vertreter FC Midtjylland. RTL überträgt das Spiel ab 21 Uhr live – mit dem Kommentatorengespann Marco Hagemann und Lothar Matthäus. Selbiges Duo ist auch tags darauf im Einsatz, wenn Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion Union Saint-Gilloise empfängt. Anpfiff ist um 21 Uhr – live zu sehen bei RTL.

Auch den dritten europäischen Wettbewerb, die Conference League, können Fußballfans exklusiv bei RTL verfolgen. Wenige Highlights versendet RTL im Free-TV, der Großteil der Spiele steht als Livestream via RTL+ zur Verfügung. Als deutscher Vertreter hofft der 1. FC Heidenheim bei seinem Debüt auf europäischer Bühne auf ein erfolgreiches Abschneiden. In der Ligaphase trifft die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt unter anderem auf den FC Chelsea. Der erste Spieltag findet am Mittwoch, 2. Oktober, und Donnerstag, 3. Oktober, statt.