Home News Star-News

Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren

Das verdienen die Stars

Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren

16.08.2025, 10.55 Uhr
von Annika Schmidt
TV-Moderatoren und Entertainer im ZDF sind gut bezahlt – doch nicht alle werden für ihre Arbeit gleich entlohnt. Ein Überblick der Gehälter.
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Wir verraten, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

750 Euro Gage – und trotzdem großer Andrang

Seit vielen Jahren prägen Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter das deutsche Fernsehen. Auch Andrea Kiewel reiht sich in die Riege der bekannten TV-Persönlichkeiten ein. Die 58-Jährige eröffnete kürzlich die neue Saison des ZDF-„Fernsehgartens“, den sie inzwischen seit 24 Jahren moderiert. Für ihren Auftritt im Kultformat erhalten die eingeladenen Künstler laut t-online eine festgelegte Gage von 750 Euro – der große Werbeeffekt für die auftretenden Acts kommt selbstverständlich obendrauf.

Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Nach einem Schicksalsschlag stürzte Giovanni Zarrella in ein tiefes Loch – und führte ein Doppelleben, das er Jana Ina jahrelang verschwieg.
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.

ZDF-Spitzengehalt von fast 2 Millionen Euro

Lange Zeit war nicht bekannt, wie viel Geld Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon kassiert. Doch laut Recherchen von "Welt am Sonntag" beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da eben einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders in die Millionen gehen.

Derzeit beliebt:
>>Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
>>Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
>>"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
>>"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film mit Ronja Rath
>>"Franz-Beckenbauer-Supercup: Stuttgart - Bayern": Die Premiere
>>"plan b: Auf gute Nachbarschaft": Kritik zur ZDF-Doku-Reihe

Doch wie steht sie damit im Vergleich zu den ZDF-Spitzenverdienern?

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan