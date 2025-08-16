Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren

750 Euro Gage – und trotzdem großer Andrang Seit vielen Jahren prägen Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter das deutsche Fernsehen. Auch Andrea Kiewel reiht sich in die Riege der bekannten TV-Persönlichkeiten ein. Die 58-Jährige eröffnete kürzlich die neue Saison des ZDF-„Fernsehgartens“, den sie inzwischen seit 24 Jahren moderiert. Für ihren Auftritt im Kultformat erhalten die eingeladenen Künstler laut t-online eine festgelegte Gage von 750 Euro – der große Werbeeffekt für die auftretenden Acts kommt selbstverständlich obendrauf.

ZDF-Spitzengehalt von fast 2 Millionen Euro Lange Zeit war nicht bekannt, wie viel Geld Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon kassiert. Doch laut Recherchen von "Welt am Sonntag" beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da eben einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders in die Millionen gehen.