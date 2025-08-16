Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
750 Euro Gage – und trotzdem großer Andrang
Seit vielen Jahren prägen Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter das deutsche Fernsehen. Auch Andrea Kiewel reiht sich in die Riege der bekannten TV-Persönlichkeiten ein. Die 58-Jährige eröffnete kürzlich die neue Saison des ZDF-„Fernsehgartens“, den sie inzwischen seit 24 Jahren moderiert. Für ihren Auftritt im Kultformat erhalten die eingeladenen Künstler laut t-online eine festgelegte Gage von 750 Euro – der große Werbeeffekt für die auftretenden Acts kommt selbstverständlich obendrauf.
ZDF-Spitzengehalt von fast 2 Millionen Euro
Lange Zeit war nicht bekannt, wie viel Geld Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon kassiert. Doch laut Recherchen von "Welt am Sonntag" beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr kommt da eben einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind allerdings noch deutlich höher und sollen nach Angaben des Senders in die Millionen gehen.
Doch wie steht sie damit im Vergleich zu den ZDF-Spitzenverdienern?
- Markus Lanz: 1,9 Millionen Euro pro Jahr
- Horst Lichter: 1,7 Millionen Euro pro Jahr
- Oliver Welke: 1,18 Millionen Euro pro Jahr
- Jan Böhmermann: 682.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Johannes B. Kerner: 630.000 Euro pro Jahr
- Maybrit Illner: 480.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Marietta Slomka: 393.750 Euro pro Jahr (brutto)
- Rudi Cerne: 382.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Christian Sievers: 350.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Mai Thi Nguyen-Kim: 349.000 Euro pro Jahr
- Giovanni Zarrella: 300.000 Euro pro Jahr
