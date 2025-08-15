Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Lästereien über andere Stars?

Jana Ina Zarrella (47) weiß es "heutzutage sehr zu schätzen, privat zu sein". Während einer Aufnahme von Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erklärte sie, weshalb sie Privates lieber privat hält: "Ich bin froh, dass Giovanni und ich das früh genug verstanden haben und die Handbremse gezogen haben."

Die Moderatorin lege keinen Wert darauf, sich in der Öffentlichkeit "immer rechtfertigen" zu müssen. "Als ich jung war, habe ich immer gedacht: Wow, wie cool, die Zeitschriften berichten! Heute stört mich das gewaltig. Ich will das gar nicht."

Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Fans von privaten Lästereien! Klatsch und Tratsch über andere Prominente verfolge die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella hingegen leidenschaftlich gerne. Mit ihrer Freundin Monica Ivancan etwa teile sie seit vielen Jahren ein Ritual: "Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, 'Exclusiv' zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält."

Sei das RTL-Starmagazin gerade nicht im Programm, wichen die beiden Moderatorinnen auf analogen Promi-Gossip aus: "Wir holen die 'Gala' und 'Bunte' und gehen jede Seite gemeinsam durch. Das ist sehr, sehr lustig, da gibt es sehr viel Gesprächsstoff."

Auch Barbara Schöneberger outet sich als Fan von privaten Lästereien. "Ich weiß noch, früher musste man sich immer noch so ein bisschen entschuldigen für sich selber, wenn man über so triviale Sachen geredet hat", erinnert sich die Podcasterin und stellt klar: "Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden abzulästern."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!