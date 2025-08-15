Home News Star-News

Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Lästereien über andere Stars?

"Man darf ja gar nichts mehr sagen"

Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!

15.08.2025, 14.25 Uhr
Jana Ina Zarrella spricht im Podcast mit Barbara Schöneberger über die Bedeutung von Privatsphäre und ihre heimliche Leidenschaft für Promi-Klatsch. Lästern beide Moderatorinnen etwa gerne über andere?
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Jana Ina Zarrella (48) mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (47) zu Gast bei Barbara Schöneberger (51) in der Show "Verstehen Sie Spaß?"  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Jana Ina Zarrella (47) weiß es "heutzutage sehr zu schätzen, privat zu sein". Während einer Aufnahme von Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erklärte sie, weshalb sie Privates lieber privat hält: "Ich bin froh, dass Giovanni und ich das früh genug verstanden haben und die Handbremse gezogen haben."

Die Moderatorin lege keinen Wert darauf, sich in der Öffentlichkeit "immer rechtfertigen" zu müssen. "Als ich jung war, habe ich immer gedacht: Wow, wie cool, die Zeitschriften berichten! Heute stört mich das gewaltig. Ich will das gar nicht."

Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Fans von privaten Lästereien!

Klatsch und Tratsch über andere Prominente verfolge die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella hingegen leidenschaftlich gerne. Mit ihrer Freundin Monica Ivancan etwa teile sie seit vielen Jahren ein Ritual: "Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, 'Exclusiv' zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält."

Derzeit beliebt:
>>"Wunderschön!": Alle Fakten zur beliebten WDR-Reisesendung!
>>„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
>>"Starnacht am Wörthersee": Diese Stars sind zu Gast
>>Promis bei "Bares für Rares" – diese krassen Schätze brachten sie mit!

Sei das RTL-Starmagazin gerade nicht im Programm, wichen die beiden Moderatorinnen auf analogen Promi-Gossip aus: "Wir holen die 'Gala' und 'Bunte' und gehen jede Seite gemeinsam durch. Das ist sehr, sehr lustig, da gibt es sehr viel Gesprächsstoff."

Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Heiße Flirts, funkelnde Blicke und jede Menge Reality-Power: Ab 11. September 2025 startet die zweite Staffel von "Love Island VIP" auf RTLZWEI. Wir stellen die 21 Prominenten vor, die in einer luxuriösen Villa nach Liebe suchen und um 50.000 Euro kämpfen.
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!

Auch Barbara Schöneberger outet sich als Fan von privaten Lästereien. "Ich weiß noch, früher musste man sich immer noch so ein bisschen entschuldigen für sich selber, wenn man über so triviale Sachen geredet hat", erinnert sich die Podcasterin und stellt klar: "Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden abzulästern."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
"Die Bachelors"-Beziehung endet schon kurz nach den Dreharbeiten
Skandal in der Datingshow
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz
"Tage mit Naadirah"
"Tage mit Naadirah"
Maria auf der Suche nach Freiheit: Ein Roadmovie der besonderen Art
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?