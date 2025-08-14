Kult-Lotto-Millionär Chico hat große Pläne - Das hat er jetzt vor!

Chico ist frisch vergeben. Der Lotto-Millionär, mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, hat nach dem Jackpot nun offenbar auch in der Liebe das große Los gezogen. Mit RTL sprach der 44-Jährige bei einer Kunstausstellung von Ex-Rapper Kollegah über seine neue Beziehung – und über langfristige Pläne, die es in sich haben.

Vor drei Jahren knackte der langjährige Lottospieler den Jackpot und gewann knapp zehn Millionen Euro. Seitdem ist nichts mehr wie früher: Chico wurde vom Kranfahrer zum Reality-Star und Influencer. Seine neue Partnerin blieb trotz Chicos öffentlichem Leben bisher aber im Hintergrund. Auf ihren Wunsch, wie RTL berichtet. Bei seiner vorherigen Beziehung war das anders: Mit der Dortmunder Oberkommissarin und Mode-Bloggerin Candice Newgas zeigte er sich häufig öffentlich. Im Juni 2024 folgte die Trennung.

Seit Anfang des Jahres ist nun eine neue Frau an Chicos Seite. Die verhältnismäßig kurze Zeit zusammen hindert den Reality-Star jedoch nicht daran, schon weit vorauszudenken. "Mein großer Wunsch ist es, Papa zu werden", verriet er weiter. "Und wir wollen auch heiraten". Ein Datum für die Hochzeit gab es bislang aber genauso wenig wie einen offiziellen Antrag.

