DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"

DVD-Highlights

Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"

15.08.2025, 10.13 Uhr
Diese Woche sind die DVDs und Blu-rays "Passenger", "Shadow Force – Die letzte Mission" und "Niki de Saint Phalle" erschienen. Von mysteriösen Vorkommnissen in Chadder Vale bis zur actiongeladenen Verfolgungsjagd und der bewegenden Biografie einer Künstlerikone – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Passenger
Ermittlerin Riya Ajunwa (Wunmi Mosaku) ahnt, dass in der nordenglischen Kleinstadt Chadder Vale seltsame Dinge vorgehen.   Fotoquelle: © ARD Degeto Film/SISTER & All3Media International/Matt Squire
"Passenger"
"Passenger" ist eine britische Mysteryserie, die in einer fiktiven Kleinstadt in Nordengland spielt.   Fotoquelle: Piday/ARD
"Shadow Force - Die letzte Mission"
Isaac (Omar Sy, links) und Kyrah (Kerry Washington) machen sich große Sorgen um die Sicherheit ihres Sohnes (Jahleel Kamara).  Fotoquelle: 2025 Lionsgate/Leonine
"Shadow Force - Die letzte Mission"
In "Shadow Force - Die letzte Mission" kämpft ein Elternpaar um die Zukunft seiner Familie.   Fotoquelle: Leonine
"Niki de Saint Phalle"
Niki (Charlotte Le Bon) entdeckt ihre künstlerische Ader.   Fotoquelle: Neue Visionen Filmverleih/Plaion Pictures
"Niki de Saint Phalle"
"Niki de Saint Phalle" erzählt aus einem düsteren Kapitel im Leben der gleichnamigen Künstlerin.   Fotoquelle: Neue Visionen Filmverleih/Plaion Pictures

Chadder Vale ist eine fiktive nordenglische Kleinstadt, irgendwo in dem kargen Gebiet zwischen Manchester und Leeds. Hier, so erzählt es zumindest die britische Mysteryserie "Passenger", wird eine Polizistin mit allerlei merkwürdigen Vorgängen konfrontiert. Vergangenen Dezember war die vom britischen Privatsender ITV produzierte Serie von Drehbuchautor und Showrunner Andrew Buchan (bekannt als Schauspieler aus "The Crown" oder "The Fixer") in der ARD Mediathek zu sehen. Nun erscheint "Passenger" ebenso wie der Action-Thriller "Shadow Force – Die letzte Mission" mit Omar Sy und die Filmbiografie "Niki de Saint Phalle" auf DVD und Blu-ray.

"Passenger" (VÖ: 21. August)

Es sind merkwürige Dinge, die die vor einigen Jahren aus der Großstadt in die Provinz nach Chadder Vale gezogene Polizistin Riya Ajunwa (Wunmi Mosaku) in der achtteiligen Serie "Passenger" beunruhigen: Schwarze Flüssigkeiten tropfen durch die Gegend. Junge Frauen verschwinden und tauchen (manchmal) wieder auf. Zerfetzte Hirschkadaver liegen auf der Straße herum. Dann wird der brutale Gewalttäter Eddie (Barry Sloane) nach fünf Jahren überraschend aus dem Gefängnis entlassen. Seine Frau Joanne (Natalie Gavin) sowie die fast erwachsenen Töchter Katie (Rowan Robinson) und Lilly (Matilda Freeman) können erst mal wenig anfangen mit dem neuen Mann im Haus. Die Serie "Passenger" hat ihre Stärken, zu denen die wunderbar präsente Wunmi Mosaku ("Loki") und ein paar weitere gute Charaktere und Darsteller gehören, die man sich auch in einem starken britischen Sozialdrama oder einer Sozialkomödie hätte vorstellen können. Die in der Synchronisation etwas gestelzt klingen Dialoge stehen der beabsichtigten intensiven Wirkung aber immer wieder mal im Weg.

Preis DVD: circa 19 Euro

GB, 2024, Regie: Nicole Charles, Laufzeit: 276 Minuten

"Shadow Force – Die letzte Mission" (VÖ: 22. August)

Vor acht Jahren wurde die geheime Spezialeinheit Shadow Force gegründet. Ihre Mitglieder unterlagen zwei strengen Regeln: Niemand steigt aus, und niemand führt eine Beziehung mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Die ehemaligen Elitesoldaten Kyrah (Kerry Washington) und Isaac (Omar Sy) haben in "Shadow Force – Die letzte Mission" gegen beide Regeln verstoßen. Nun werden sie und ihr gemeinsamer Sohn Ky (Jahleel Kamara) selbst gejagt. Zum Schutz des kleinen Jungen tauchen sie unter. Doch als ihr ehemaliger Chef Jack Cinder (Mark Strong) ein Kopfgeld auslobt, reicht das Leben im Untergrund nicht mehr. Es beginnt eine skrupellose und actiongeladene Jagd, bei der es um nicht weniger als Leben und Tod geht.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Joe Carnahan, Laufzeit: 101 Minuten

"Niki de Saint Phalle" (VÖ: 21. August)

Ihre Nanas machten Niki de Saint Phalle einst berühmt: Jene kunterbunten, volumnösen weiblichen Frauen-Skulpturen. In der Filmbiografie "Niki de Saint Phalle" sind diese Skuplturen ebenso wenig wie andere Werke der 1930 geborenen Französin zu sehen. Stattdessen erzählt der Film vom düsteren Kapitel aus dem Leben der Frau: Als Schauspielerin und Model verdient Niki (Charlotte Le Bon), die mit ihrer Familie Anfang der 1950-er aus den USA nach Paris zurückkehrt, Geld für ihre Familie. Gleichzeitig jedoch leidet sie unter Panikattacken. Als ihr Mann Harry Matthews (John Robinson) ein Messer unter ihrem Bett findet, stimmt Niki einer Behandlung in der Psychiatrie zu. Hier entdeckt sie die Malerei für sich: "Ich bin Malerin", sagt sie fortan. "Nein, du bist die Frau eines Schriftstellers, die ein bisschen malt", entgegnen ihre Bekannten. Doch Niki gibt nicht auf. Sie verfolgt weiter ihren Weg, der sie als "Terroristin der Kunst" Geschichte schreiben lässt.

Preis DVD: circa 14 Euro

FR/BE, 2024, Regie: Céline Sallette, Laufzeit: 99 Minuten

Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Am 14. August starten in den Kinos gleich drei spannende Filme: "Das Kanu des Manitu", die lang erwartete Fortsetzung von Michael Bully Herbigs Erfolgskomödie, der Horrorthriller "Bring Her Back" mit Sally Hawkins und die Tragikomödie "Die Farben der Zeit" von Cédric Klapisch.
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu

