"heute-show" enthüllt: So bizarr ist das Leben von Elon Musk wirklich

Valerie Niehaus nimmt mit Freude in ihren satirischen Formaten die Welt als Ganzes unter die Lupe. Bereits im vergangenen Jahr lief von ihr in der Sommerpause ihres Stammformates die "heute-show History". Eine Zeitreise, bei der sie sich fragte: Wer ist schuld an unserer heutigen Misere und wo ist die Menschheit falsch abgebogen? Kaum kleiner gedacht ist ihr Projekt 2025. In "heute-show extra – Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" will die 50-Jährige erklären, wie Mega-Unternehmer Elon Musk binnen kürzester Zeit vom Helden des Fortschritts zu etwas sehr Sonderbarem mutierte.

heute-show extra – Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk Satire • 11.07.2025 • 22:30 Uhr

Ist sein Genie tatsächlich so beeindruckend wie sein Vermögen? Oder könnte dieser Mann zu einer ernsthaften Gefahr für die Welt werden? Fast jeder kennt seinen Namen – aber kennen wir ihn wirklich? Elon Musks Reise begann in Südafrika und führte ihn über Kanada direkt ins Herz des Silicon Valley. Von dort aus schien der Weg ins Weiße Haus nicht mehr weit. Man könnte fast meinen, er habe sich bei US-Präsident Donald Trump besonders beliebt gemacht, was dieser laut eigener Aussage an seinen Geschäftspartnern besonders schätzt.

Die Absurden Seiten seines Lebens Elon Musks Leben ist geprägt von Widersprüchen, Rückschlägen und Niederlagen. Spätestens seit der Übernahme von "Twitter" und seiner Nähe zu Donald Trump tritt seine kontroverse Seite deutlich hervor. Eine Seite, die viele als Bedrohung für die demokratischen Grundwerte weltweit empfinden.

Valerie Niehaus nimmt das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das außergewöhnliche Leben von Elon Musk. Sie beleuchtet seine Erfolge, seinen Einfluss und seine Macht, richtet den Fokus aber ebenso auf seine Widersprüche und die teils absurden Seiten seines Lebens. All das geschieht mit dem satirischen und unterhaltsamen Blick der "heute-show". In der Sendung schlüpfen Gisa Flake, Katjana Gerz, Matthias Matschke und Alexander Wipprecht in fiktive Rollen und kommentieren als vermeintliche Wegbegleiter das Tun und Lassen Elon Musks.

