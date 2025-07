Neue Serie „Ida rettet die Welt“: Wenn Angst den Alltag bestimmt

Ida sitzt in der Vorlesung und starrt auf die Tür. Während ihre Kommilitonen aufmerksam zuhören, versinkt sie in einem düsteren Gedankenexperiment: Was, wenn gleich jemand hereinstürmt? Was, wenn genau jetzt ein Amoklauf beginnt? Solche Gedanken schleichen sich nicht zum ersten Mal in Idas (Elli Müller Osborne) Kopf. Die Angst ist ständiger Begleiter ihres Alltags. In der norwegischen Dramedy-Serie "Ida rettet die Welt" (ab Freitag, 11. Juli, um 22.30 Uhr, auf ONE und ab 5.30 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen) taucht man ein in die Gedankenwelt einer jungen Frau, die Gefahr hinter jeder Ecke wittert und deren Leben davon maßgeblich beeinflusst wird.