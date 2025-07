„Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ fallen mehrere Wochen aus

Am 27. Juni 2025 liefen die bislang letzten Episoden von „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“. Die Sendepause wird bis zum 29. August dauern – also neun Wochen und somit so lange, wie „Rote Rosen“ im Jahr 2024 pausiert hatte. Neue Folgen sind ab dem 1. September 2025 auf den regulären Sendeplätzen um 14:10 Uhr und um 15:10 Uhr in der ARD zu sehen.

Die sommerliche Pause der beiden Soaps nutzt die ARD üblicherweise dafür, neue Sendeformate auszuprobieren. Diesmal verzichtet der Sender jedoch auf Experimente und zeigte zunächst bis zum 4. Juli 2025 Filme, die bereits vor einigen Jahren gelaufen sind.

Was stattdessen läuft Seit dem 5. Juli 2025 überträgt die ARD am Nachmittag die 112. Auflage der Tour de France. Bis zum 27. Juli sind die besten Radfahrer der Welt durch Frankreich unterwegs. Anschließend geht es in der ARD mit Filmen aus der Konserve sowie vereinzelten Sport-Events weiter. In der Woche nach der Tour de France sind dies beispielsweise:

„Die großen und die kleinen Wünsche – David gegen Goliath“ am 28. Juli

„Die großen und die kleinen Wünsche – Amors Pfeile“ am 29. Juli

„1:0 für das Glück“ am 30. Juli

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften am 31. Juli

Möglicherweise reagiert die ARD mit der langen Sommerpause für ihre Soaps und die recht einfallslose alternative Programmierung auf die hohen Kosten, die die Serien verursachen. Pro Folge verschlingen sie rund 100.000 Euro. Daher stand 2024 das Gerücht im Raum, dass der Sender die Serien absetzen würde. Allerdings ergab die Programmkonferenz der ARD im Sommer 2024, dass die Soaps zumindest bis 2027 weiterhin produziert werden.

Wer im Sommer trotz der Pause „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ schauen möchte, der kann dies auch tun – allerdings nur Folgen, die bereits im Fernsehen gelaufen sind. Denn die Mediathek der ARD hält die Episoden der vergangenen sechs Monate bereit.

Die Sommerpause beider Soaps im Jahr 2024 Im Sommer 2024 gab es ganze 13 Wochen lang keine neuen Folgen von „Sturm der Liebe“ zu sehen. Im Gegensatz zur aktuellen Sommerpause schickte die ARD die beiden Nachmittagssoaps nicht gleichzeitig in die Ferien. Während sich „Sturm der Liebe“ schon am 21. Mai 2024 verabschiedete, hatten Fans von „Rote Rosen“ bis zum 17. Juni 2024 Schonfrist. Das Ende der Sommerpause war dann für beide Serien am 19. August 2024 erreicht – also für „Rote Rosen“ nach neun Wochen.

Die ungewöhnlich lange Unterbrechung von 2024 war zum einen darauf zurückzuführen, dass die ARD das neue Format „Leben. Live! – Mein ARD-Nachmittag“ testen wollte, das vom 21. Mai bis zum 14. Juni 2024 lief. Zum anderen stand der Sommer 2024 ganz im Zeichen des Sports. Gleich vier Events fesselten zahlreiche Zuschauer an die TV-Geräte: die Fußball-EM der Männer, die Tour de France, die Olympischen Spiele und die Tour de Femmes.