Dortmund-„Tatort“: Schon der fünfte Abschied in fünf Jahren

Im Dortmunder "Tatort" gibt es den nächsten Abschied. Nach fünf Jahren steigt Stefanie Reinsperger aus der ARD-Reihe aus.

Die 37-jährige Österreicherin verkörperte seit 2021 die Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann. Elf Fälle hat sie gedreht – doch nun zieht sie einen Schlussstrich. Der letzte Film mit ihr trägt den Titel "Schmerz" und soll Anfang 2026 im Ersten zu sehen sein, wie der WDR mitteilte.

Stefanie Reinsperger als festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater "Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen", erklärte Reinsperger. Künftig will sie sich stärker auf andere Film- und Fernsehproduktionen sowie ihre Theaterarbeit konzentrieren. Seit 2024 ist sie festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater.

Reinsperger hatte in Dortmund die Nachfolge von Aylin Tezel angetreten. In ihrem ersten Fall "Heile Welt" ging es um den Mord an einer schwangeren Frau in einer Hochhaussiedlung. Ihr Abschiedskrimi "Schmerz" führt die Zuschauer in Abgründe, die ihre Wurzeln in den Jugoslawienkriegen der 1990er-Jahre haben.

Der fünfte Abschied in nur fünf Jahren im "Tatort"-Team Damit setzt sich die Reihe der Abgänge beim Dortmunder "Tatort"-Team fort. Seit Ende 2020 haben sich gleich mehrere Figuren verabschiedet: Stefan Konarske als Daniel Kossik, Aylin Tezel als Nora Dalay, Anna Schudt als Martina Bönisch und Rick Okon als Jan Pawlak. Mit Stefanie Reinsperger folgt nun der fünfte Ausstieg in nur fünf Jahren.

Wie es mit dem "Tatort" aus Dortmund weitergeht, ist offen. Um den Ermittler Peter Faber sieht es inzwischen ziemlich einsam aus. Für Reinsperger beginnt dagegen ein neuer Abschnitt. Auf der Bühne des Burgtheaters spielt sie unter anderem in Peter Handkes "Selbstbezichtigung". Zudem verkörpert sie in "Elisabeth!" von Mareike Fallwickl die Kaiserin Sisi – aus einer ungewohnten, feministischen Perspektive auf die historische Figur.

