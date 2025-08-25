Battle Pitch: So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"

Das Konzept von "Die Höhle der Löwen" ist so einfach wie genial: Gründer stellen ihre Konzepte und Ideen einer Gruppe von Investoren vor. Wenn einer der "Löwen" Potenzial im Produkt sieht, investiert er ins Unternehmen – so weit, so bekannt. Doch nun gibt es eine Neuerung im bewährten System.

So funktioniert der neue Battle Pitch Normalerweise stellen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Idee einzeln vor und stellen sich den Fragen von Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Co. Beim "Battle Pitch" treten zwei Gründer-Teams gegeneinander an. Beide haben je eine Minute Zeit, ihr Produkt zu präsentieren, doch nur das Team, das die Investorinnen und Investoren überzeugen kann, bekommt die Chance, seine Idee in voller Länge vorzustellen. Der Verlierer muss die Show hingegen sofort wieder verlassen. Der Sender verspricht sich davon noch mehr Spannung.

Bereits die erste Folge der neuen Staffel hat es in sich, denn um das Unternehmen "FYTA" entbrennt ein wahres Investoren-Battle. Rückkehrer Frank Thelen hat großes Interesse an dem "Pflanzen-Fitness-Tracker", doch auch seine Kolleginnen und Kollegen wollen investieren. Wer sichert sich den Deal? Das können Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 25. August, 20.15 Uhr, auf VOX und bereits jetzt auf RTL+ sehen.

