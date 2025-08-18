Lena Gercke wird Investorin: Ihr Debüt bei "Die Höhle der Löwen"

Seitdem Lena Gercke 2006 als Siegerin aus der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" hervorging, hat sie sich neben ihrer Tätigkeit als Model und Moderatorin auch einen Namen als Unternehmerin gemacht. Die Gründung ihrer eigenen Firma LeGer im Jahr 2009 wurde zur Erfolgsgeschichte.

Nun vereinigen sich die TV- und Wirtschafts-Erfahrung der 37-Jährige in einer Aufgabe: In der neuen Staffel der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" wird sie als Gast-Löwin zu sehen sein, wie der Sender am Montag bekannt gab. Dabei wird sie als Investorin an der Seite von festen Cast-Mitgliedern wie Carsten Maschmeyer und dem frisch zurückgekehrten Frank Thelen um die besten Deals mit den vielversprechendsten Start-up-Unternehmen kämpfen.

Lena Gercke: "Letztlich geht es darum, eventuell in eine Firma zu investieren" Für Gercke ist es "eine riesige Ehre" neben Top-Unternehmern Deutschlands einen Platz als Investorin zu teilen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärte. Einen besonderen Vorsatz darüber, was für ein Bild sie abgeben möchte, hat Gercke indes nicht. Es sei wichtiger, sich auf das vorgestellte Produkt zu konzentrieren, da müsse man "das ganze Drumherum mit den Kameras" ausblenden, "denn letztlich geht es darum, eventuell in eine Firma zu investieren. Dafür braucht man Fokus."

Über ihre Kolleginnen und Kollegen in der DHDL-Runde verlor Gercke im Interview mit RTL nur lobende Worte. Judith Williams bezeichnete sie als "Powerfrau", die sie "unglaublich toll finde". Auch von Frank Thelen und Carsten Maschmeyer ("ein richtg guter Sparringspartner") habe sie ein gutes Bild, erklärte Gercke. Besonders positiv äußerte sich die 37-Jährige jedoch über "Herzensmensch" Ralf Dümmel: "Super nahbar und authentisch."

Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" läuft ab Montag, 25. August, wöchentlich um 20:15 Uhr bei VOX. Die jeweilige Episode steht bereits eine Woche zuvor bei RTL+ zum Streamen bereit. Schon jetzt ist die erste Folge dort verfügbar.

