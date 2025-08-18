Home News TV-News

ZDF-Reportage: Dunja Hayali über Klischees, Kriminalität und falsche Ängste

Medien und Sicherheit

Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland

18.08.2025, 16.46 Uhr
In ihrer ZDF-Reportage "Am Puls mit Dunja Hayali – Die Innere (Un-)Sicherheit" beleuchtet Dunja Hayali die komplexen Faktoren, die das Sicherheitsgefühl in Deutschland beeinflussen und warnt vor verzerrten Medienberichten über Migration.
Dunja Hayali
Dunja Hayali warnt in ihrer ZDF-Reportage "Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit" vor Klischees und verfälschter Wahrnehmung, wenn es darum geht, vor wem man sich in Deutschland fürchten muss. Auch die klassischen Medien, so die ZDF-Journalistin, sind da nicht frei von Schuld.   Fotoquelle: ZDF und Klaus Weddig
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Wie sicher ist Deutschland? Dunja Hayali forscht nach - und begleitet unter anderem die Polizeistreife am Bremer Hauptbahnhof.   Fotoquelle: ZDF / Felix Korfmann
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Dunja Hayali (links) begleitet in ihrem Film auch Lea, die 2024 beim Messerangriff in Solingen schwer verletzt wurde.  Fotoquelle: ZDF / Felix Korfmann
Am Puls mit Dunja Hayali: Die Innere (Un-)Sicherheit
Der Syrer Anas (zweiter von links) überlebte einen Messerangriff in Magdeburg. Dunja Hayali spricht mit ihm und seinem Vater über die Tat und ihre Folgen.  Fotoquelle: ZDF/Felix Korfmann
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Oft fühlen sich junge Frauen beim Ausgehen aus Angst vor Belästigung unsicher.  Fotoquelle: ZDF / Felix Korfmann

Dunja Hayali warnt in ihrer ZDF-Reportage "Am Puls mit Dunja Hayali – Die Innere (Un-)Sicherheit" (Donnerstag, 21. August, 22.15 Uhr, ZDF) vor Klischees und verfälschter Wahrnehmung, wenn es darum geht, vor wem man in Deutschland Angst haben muss. Auch die klassischen Medien, so Hayali im Interview mit der Agentur teleschau, sind dabei nicht frei von Schuld.

"Es gibt dort eben nicht nur Messerstecher Ali, sondern auch Messerstecher Uwe"

Im Film offenbart die renommierte Wissenschaftlerin Julia Ebner, dass es nicht jene Gegenden mit vielen Migranten seien, die gefährlich sind, sondern prekäre – also arme – Gegenden. Aber kann man das so leicht auseinanderhalten? Dazu Dunja Hayali: "Was man untersuchen kann, ist, ob Gewalt- und Straftaten mehr werden, wenn sich in prekären Gegenden der Ausländeranteil erhöht. Genau das ist aber nicht der Fall. Es gibt dort eben nicht nur Messerstecher Ali, sondern auch Messerstecher Uwe – um es etwas plakativ zu sagen."

Im neuen Film aus der ZDF-Reihe "Am Puls", die sich mit gesellschaftlichen Trends und Problemen beschäftigt, besucht Dunja Hayali mit Einsatzkräften "Gefahrengebiete" wie den Bremer Hauptbahnhof und spricht mit jungen Frauen über deren Erfahrungen mit Übergriffen im öffentlichen Raum.

Eine beim Anschlag von Solingen schwer verletzte Frau kommt zu Wort, aber auch ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der in Magdeburg – wohl aus rassistischer Motivation – Opfer eines Messerangriffs wurde. Dazu spricht Hayali mit Forschern und einem belgischen Bürgermeister, die sich mit einem sehr erfolgreichen Projekt für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum engagierte.

Ein Blick in die Kriminalstatistik

Die Kriminalstatistik in Deutschland ist insgesamt rückläufig, insbesondere bei Diebstählen und Drogendelikten. Statistisch betrachtet, so Hayali gegenüber teleschau, leben wir in einem relativ sicheren Land. Dennoch müsse man ernst nehmen, dass viele Menschen ein gegenteiliges Gefühl haben.

Dass dabei Migration als großes Problem gesehen wird, dafür sind laut Hayali auch Medien verantwortlich. Laut Kriminalstatistik sind 33 Prozent der Täter Ausländer. In den klassischen Medien nehmen ausländische Täter jedoch über 80 Prozent des Raumes in der Berichterstattung ein. Wie kann das sein? "Man muss leider sagen, dass klassische Medien Teil des Problems sind", befindet Hayali

"Ich persönlich glaube, dass die Vorwürfe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir hätten gesellschaftlich eine rosarote Brille auf, vielleicht sogar zu einer unbewussten Schärfe geführt haben. Jedenfalls, wenn es darum geht, Probleme und Herausforderungen mit Migration zu benennen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "dunja hayali" finden Sie hier

