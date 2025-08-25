Home News TV-News

"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken

Mit Sebastian Ströbel

"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken

25.08.2025, 10.07 Uhr
von Charlotte Leutloff
Seit dem 21. August laufen wieder "Die Bergretter"-Folgen im ZDF – Fans hatten lange gewartet. Doch die Vorfreude ist bei vielen eher gering.
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Die Bergretter" kehren in die Primetime des ZDFs zurück.  Fotoquelle: picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com | Martin Huber

Sie sind wieder da: Seit dem 21. August ist Sebastian Ströbel donnerstags wieder als „Bergretter“ um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Doch bei den Folgen handelt es sich nicht um neue Episoden. Stattdessen zeigt der Sender sechs alte Folgen aus der 14. Staffel.

Diese Folgen laufen im TV

21. August, 20:15 Uhr: „Um jeden Preis“
Sylvia Redl, die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Markus sucht mit ihrem Schwager Georg nach ihr bis klar wird: Er verschweigt wichtige Details.

28. August, 20:15 Uhr: „Altes Eisen“
Der ehemalige Bergretter Walther Senn begleitet die Geologin Tabea Gollini nach einer Messung ins Tal. Dabei werden alte Wunden aufgerissen und sie geraten in einen Streit, der fatale Folgen haben soll.

Derzeit beliebt:
>>Michael Ostrowski zum "Krimi aus Passau": "Es geht darum, in der Figur zu leben"
>>"Klitschko - Der härteste Kampf": Die Doku zeigt den Boxweltmeister von einer anderen Seite
>>"Die goldenen Jahre": Kritik zur ZDF-Komödie übers Älterwerden
>>ZDF zeigt „Systemsprenger“: Mädchen zwischen Wut und Verzweiflung

04. September, 20:15 Uhr: „Auf der Jagd“
Bei einer Jagd auf einen Wolf wird versehentlich ein Bergsteiger getroffen, der mit Markus unterwegs ist. Der Täter flieht mit dem Motorrad, doch dabei kommt es zu einem schweren Unfall.



11. September, 20:15 Uhr: „Schamlos“
Till Pichler streitet sich mit seinem besten Freund Charly über seine Affäre mit seiner Mutter. Dabei stürzt er an einem Berghang. Währenddessen wird eine andere Verletzung völlig übersehen.

18. September, 20:15 Uhr: „Giftiges Erbe“
Thomas Brandtner möchte seiner Tochter einen Hof ohne seine Altlasten übergeben. Altes Rattengift wird er im Gletscher los, was eine Katastrophe auslöst.

25. September, 20:15 Uhr: „Grüner Mond“
Die Biologin Valerie hat einen Job in den USA angenommen. Völlig überrumpelt von der Situation beschließt ihr Freund Bast mit Sohn Elias in Saalbach zu bleiben. Das löst einiges an Familiendrama aus.

Wann startet endlich die 17. Staffel?

Nach der kurzen Staffel 16 (nur fünf Episoden) folgt im Herbst die neue Staffel. Ab dem 30. Oktober gibt es sieben neue Episoden im ZDF zu sehen. Die Wiederholungen jetzt sind also perfekt fürs Wieder-reinkommen.

GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
Jessica Ginkel wird in der beliebten Serie "Die Bergretter" zu sehen sein. Fotos zeigen sie in Aktion mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel.
ZDF-Serie
Jessica Ginkel

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
Markus Lanz, Maischberger und Co.
Markus Lanz
Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
"plan b: Gemeinwohl statt Profit"
plan b: Gemeinwohl statt Profit
Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
Im Interview
Nizar Ibrahim im Interview
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einer wahren Begebenheit
Doc
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit
"Tatort: Hochamt für Toni"
Tatort: Hochamt für Toni
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"
Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne