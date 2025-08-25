"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken

Sie sind wieder da: Seit dem 21. August ist Sebastian Ströbel donnerstags wieder als „Bergretter“ um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Doch bei den Folgen handelt es sich nicht um neue Episoden. Stattdessen zeigt der Sender sechs alte Folgen aus der 14. Staffel.

Diese Folgen laufen im TV 21. August, 20:15 Uhr: „Um jeden Preis“

Sylvia Redl, die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Markus sucht mit ihrem Schwager Georg nach ihr bis klar wird: Er verschweigt wichtige Details.

28. August, 20:15 Uhr: „Altes Eisen“

Der ehemalige Bergretter Walther Senn begleitet die Geologin Tabea Gollini nach einer Messung ins Tal. Dabei werden alte Wunden aufgerissen und sie geraten in einen Streit, der fatale Folgen haben soll.

04. September, 20:15 Uhr: „Auf der Jagd“

Bei einer Jagd auf einen Wolf wird versehentlich ein Bergsteiger getroffen, der mit Markus unterwegs ist. Der Täter flieht mit dem Motorrad, doch dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

11. September, 20:15 Uhr: „Schamlos“

Till Pichler streitet sich mit seinem besten Freund Charly über seine Affäre mit seiner Mutter. Dabei stürzt er an einem Berghang. Währenddessen wird eine andere Verletzung völlig übersehen.

18. September, 20:15 Uhr: „Giftiges Erbe“

Thomas Brandtner möchte seiner Tochter einen Hof ohne seine Altlasten übergeben. Altes Rattengift wird er im Gletscher los, was eine Katastrophe auslöst.

25. September, 20:15 Uhr: „Grüner Mond“

Die Biologin Valerie hat einen Job in den USA angenommen. Völlig überrumpelt von der Situation beschließt ihr Freund Bast mit Sohn Elias in Saalbach zu bleiben. Das löst einiges an Familiendrama aus.

Wann startet endlich die 17. Staffel? Nach der kurzen Staffel 16 (nur fünf Episoden) folgt im Herbst die neue Staffel. Ab dem 30. Oktober gibt es sieben neue Episoden im ZDF zu sehen. Die Wiederholungen jetzt sind also perfekt fürs Wieder-reinkommen.