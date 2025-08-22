Home News TV-News

Stefan Mross sagt "Immer wieder sonntags" ab - Das ist der traurige Grund!

Trauerfall

Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab

22.08.2025, 12.20 Uhr
Ein schwerer Verlust trifft Schlagersänger Stefan Mross: Seine Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Moderation der ARD-Show "Immer wieder sonntags" hat er abgesagt. Die Sendung übernimmt seine Ex-Frau Stefanie Hertel zusammen mit Uta Bresan.
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Michele Tantussi

Schwerer Schicksalsschlag für Stefan Mross (49)! Der Moderator trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Medienberichten zufolge soll Stefanie Mross bereits in der Nacht zu Mittwoch verstorben sein. Die Seniorin litt an Demenz und hatte zuletzt in einem Seniorenheim in Oberbayern gelebt. Trotz ihrer Erkrankung soll der Tod überraschend gekommen sein.

Das Verhältnis zwischen Mross und seiner Mutter war eng. In einem früheren Interview mit "Bild" erklärte er über ihren Umzug ins Seniorenheim: "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause. Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht!"

Derzeit beliebt:
>>Überraschender Familiennachwuchs bei diesem "Stranger Things"-Star!
>>Bachelor Felix: Seine Ex ist die Schwester von Jérôme Boateng
>>„Die Ex von Stefan Mross?“ – So reagiert Anna-Carina Woitschack
>>Schlagerstar privat: Wo lebt Anna-Carina Woitschack?

"Immer wieder sonntags" ohne Stefan Mross

Durch den Trauerfall wird Stefan Mross am Sonntag auch nicht für seine Show "Immer wieder sonntags" (Sonntag, 10 Uhr in der ARD) auf der Bühne stehen. Das bestätigte der SWR gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ausfallen werde die Show aber nicht.



Demnach übernehme seine Ex-Ehefrau Stefanie Hertel die Moderation. Dies sei auf ausdrücklichen Wunsch von Mross entschieden worden, wie ein SWR-Sprecher bestätigt. Neben Stefanie Hertel werde auch Schlagersängerin Uta Bresan durch die Sendung führen.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel über ihren großen Fehler
Andrea Kiewel ist als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens nicht mehr wegzudenken. Ein früherer Fehler mit Weight Watchers hätte fast ihre Karriere beendet. Zudem hat sie besondere Wünsche für zukünftige Gäste.
Kiwi packt aus
Andrea Kiewel in oragem Kleid.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Maren Kroymann will Realitystar werden – Unterstützung von Natascha Ochsenknecht
"Kroymann"
Kroymann
Nele auf der Suche: Eine Mutter in Hamburg?
"Per Anhalter zur Ostsee"
Per Anhalter zur Ostsee
Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Jannik Kontalis und Bill Kaulitz: Mehr als nur Flitereien?
Heiße Gerüchte
Bill Kaulitz
Ina Müllers humorvolle Namens-Panne
Versprecher im TV
"Inas Nacht"
Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
Im Interview
Nizar Ibrahim im Interview
"Ninja Warrior": Er verlässt die Show!
Schwerer Abschied
"Ninja Warrior"
Neue DVDs: "Tanz der Titanen", "Moon, der Panda" und "The Accountant 2"
DVD-Highlights
"Tanz der Titanen"
"Chabos": Serie hinterfragt Jugendnostalgie der Millennials
Jugendnostalgie
"Chabos"
DJ Robin und der "Layla"-Geldsegen
Musikalischer Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Wolke Hegenbarth: Die verschwiegene Hochzeit mit Babybauch
Private Details
Wolke Hegenbarth
Gut geföhnt in den langen Musik-Thementag
The Story of Hair Metal
The Story of Hair Metal
Ein Brecher zum Bundesliga Auftakt: FC Bayern München - RB Leipzig
"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig"
Harry Kane
Wenn der Urlaubsfrieden auf Lanzarote bröckelt
"Sonnenplätze"
Sonnenplätze
HPV, Krebsangst und Aufklärung: Drei Stars brechen Tabus!
Die Stimmen Betroffener und Angehöriger
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Kino-Highlights am 21. August: Action, Liebe und Abenteuer
Neustarts
Afterburn
Helen Mirren rechnet ab: "Gebt mir keine schrecklichen Etiketten"
Altersangst
Helen Mirren
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
Promi-Gerüchteküche
Bill Kaulitz
Von Disziplin bis Fantasie: Promis fordern neue Bildungsideale
"Schulgeschichten"
Schulgeschichten