Stefan Mross sagt "Immer wieder sonntags" ab - Das ist der traurige Grund!

Schwerer Schicksalsschlag für Stefan Mross (49)! Der Moderator trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Medienberichten zufolge soll Stefanie Mross bereits in der Nacht zu Mittwoch verstorben sein. Die Seniorin litt an Demenz und hatte zuletzt in einem Seniorenheim in Oberbayern gelebt. Trotz ihrer Erkrankung soll der Tod überraschend gekommen sein.

Das Verhältnis zwischen Mross und seiner Mutter war eng. In einem früheren Interview mit "Bild" erklärte er über ihren Umzug ins Seniorenheim: "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause. Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht!"

"Immer wieder sonntags" ohne Stefan Mross Durch den Trauerfall wird Stefan Mross am Sonntag auch nicht für seine Show "Immer wieder sonntags" (Sonntag, 10 Uhr in der ARD) auf der Bühne stehen. Das bestätigte der SWR gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ausfallen werde die Show aber nicht.

Demnach übernehme seine Ex-Ehefrau Stefanie Hertel die Moderation. Dies sei auf ausdrücklichen Wunsch von Mross entschieden worden, wie ein SWR-Sprecher bestätigt. Neben Stefanie Hertel werde auch Schlagersängerin Uta Bresan durch die Sendung führen.

