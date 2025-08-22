Home News Star-News

Überraschender Familiennachwuchs bei diesem "Stranger Things"-Star!

Familiennachwuchs

Stranger Things-Star überrascht mit Familienzuwachs

22.08.2025, 11.55 Uhr
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben ein Mädchen adoptiert. Die freudige Nachricht teilten sie auf Instagram und bitten um Privatsphäre. Details über das Kind bleiben vorerst geheim.
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben ein Jahr nach ihrer Hochzeit ein Kind adoptiert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kevin Winter

Seit rund vier Jahren sind "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (21) und Schauspieler Jake Bongiovi (23) ein Paar, 2024 gaben sie sich das Jawort. Nun haben sie einen nächsten, großen Schritt gewagt: Das Ehepaar hat ein Mädchen adoptiert! Die freudige Nachricht teilten die beiden nun auf ihren Instagram-Accounts.

"Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption in unserer Familie willkommen geheißen", heißt es in dem Post. Weiter schreiben sie: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel als Eltern in Ruhe und Privatsphäre beginnen zu können." Den Namen sowie das genaue Alter ihrer Tochter möchte das Promi-Paar zunächst nicht verraten.

Die Kommentare unter dem Beitrag sind deaktiviert, Glückwünsche von Followern somit nicht zu sehen. Einer, der sich aber definitiv über den Nachwuchs freuen dürfte ist US-Rocker Jon Bon Jovi (63), der Vater von Jake Bongiovi, der somit zum Opa wird.

Rolle in "Stranger Things" machte Millie Bobby Brown zum Star

Millie Bobby Brown hatte in der Vergangenheit bereits zuvor darüber gesprochen, dass sie gerne Mutter werden möchte, und betont, dass sie sich mit ihrem Mann eine große Familie wünscht. Auch eine Adoption schloss die 21-Jährige damals schon nicht aus. Im März erklärte Brown im Podcast "SmartLess" von Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett: "Jake weiß, wie wichtig es mir ist, ein Kind zu haben."



Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show "Stranger Things" die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. Mit ihrer jungen Mutterschaft tut sie es nun ihren Eltern gleich. So war die Mutter von Millie Bobby Brown gerade einmal 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes gemeinsames Kind bekamen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Stranger Things" finden Sie hier

