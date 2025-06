"Lost Boys and Fairies – Wenn Söhne Väter werden": Kritik zur ARTE-Miniserie mit Fra Fee

Das klassische Bild von Familie – Vater, Mutter, Kind – prägt bis heute viele Vorstellungen. Doch in der Realität ist Familie längst vielfältiger, offener und menschlicher. Sie definiert sich nicht mehr nur über Blutsverwandtschaft, sondern über Fürsorge, Verbundenheit und Liebe. Einen bewegenden und eindrucksvollen Beitrag zu einem erweiterten Familienverständnis liefert die neue ARTE-Miniserie "Lost Boys and Fairies – Wenn Söhne Väter werden" (ab 29. Mai in der Mediathek). Jede der drei Folgen dauert etwa eine Stunde.