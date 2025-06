"Immer wieder sonntags": Stefan Mross erweitert seine ARD-Show und ist samstags auf Radio Schlagerparadies zu hören

Am Mittwoch sorgte Stefan Mross mit einem neuen Beitrag auf Instagram für Begeisterung bei seinen Fans. Unter ein Poster mit der Aufschrift "Immer wieder samstags" schrieb der 49-Jährige: "Ich freue mich auf viele tolle Sendungen!"

Was zunächst wie ein Versehen wirkte – hatte Mross etwa den Wochentag verwechselt? -, stellte sich tatsächlich als Ankündigung eines neuen Formats heraus. Für die Fans von Stefan Mross ein Grund zum Jubeln.

Die neue Show läuft demnach künftig samstags von 9 bis 11 Uhr auf dem Sender Radio Schlagerparadies. Damit erhalten die Fans ein Zusatzangebot zur beliebten TV-Sendung und können Mross nicht mehr nur im Fernsehen, sondern auch regelmäßig im Radio verfolgen. Auch Auftritte verschiedener Gäste sind in der Radio-Show geplant.

Erweiterung um "Immer wieder samstags" im Radio

"Stefan Mross moderiert live aus dem Radio-Schlagerparadies-Sendestudio im Europapark und hat bereits Gäste vor Ort, die am Sonntag dann in der Fernsehsendung zu sehen sind", heißt es auf der Website des Senders zu dem Format. Los geht es am 14. Juni 2025.