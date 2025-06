"Teilweise unter Mindestlohn": Tina Ruland packt über Gehälter in Filmbranche aus

Die Schauspielerin Tina Ruland kritisiert das niedrige Gehaltsniveau in der deutschen Film- und Fernsehbranche. "Viele Menschen haben immer noch die falsche Vorstellung vom Leben der Schauspieler", sagte die "Manta, Manta"-Darstellerin in einem Interview mit dem Boulevardmagazin "Bunte". "Die glauben, wer im Fernsehen ist, lebt in einer Villa."

In Wahrheit würden Schauspielerinnen und Schauspieler "teilweise deutlich unter Mindestlohn" arbeiten, fügte die 58-Jährige hinzu. Und eine Besserung der Verhältnisse ist offenbar nicht in Sicht – laut Ruland ist vielmehr das Gegenteil der Fall: "Ich kenne keine andere Branche, in der die Gagen und Gehälter immer weiter runtergehen", erklärte sie.

Tina Ruland hatte ihren Durchbruch 1991 mit der Actionkomödie "Manta, Manta", in der sie an der Seite von Til Schweiger zu sehen war. Auch in der Fortsetzung "Manta Manta – Zwoter Teil" (2023) spielte sie mit. Dazwischen liegen weitere Kinofilme wie "Harte Jungs" (2000) und diverse Auftritte in Fernseh- und Serienproduktionen.

Tina Ruland schreitet von Job zu Job Von der Schauspielerei alleine könne sie nicht leben, sagte Ruland. Dass sie dennoch über die Runden komme, liege daran, dass sie daneben "auch andere Sachen" mache. "Deshalb war ich auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp", führt sie aus.

Ruland war 2022 Kandidatin in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", in der sie den achten Platz erreichte. 2018 nahm sie an der Tanzshow "Let's Dance" teil. Mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov schied sie hier bereits in der ersten Runde aus. Im vergangenen Jahr war Ruland Kandidatin der ProSieben-Spielshow "Destination X". Als Schauspielerin war sie zuletzt im Herbst 2023 in zwei Episoden der ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" zu sehen.