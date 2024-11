Til Schweiger und sein mysteriöses Foto

Til Schweiger hat momentan keine einfache Zeit. In den vergangenen Monaten machten dem 60-Jährigen immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen, wiederholt musste er im Krankenhaus wegen einer Sepsis und Herzproblemen behandelt werden. Jetzt erklärten ihn einige seiner Fans fälschlicherweise sogar für tot. Grund dafür war ein rätselhafter Social-Media-Post des Schauspielers.

Auf den sozialen Kanälen war es zuletzt eher ruhig um den Filmstar (unter anderem "Manta, Manta" und "Inglourious Basterds") geworden. Umso mehr Aufregung entfachte ein Foto von Til Schweiger am Dienstag (5. November) auf seinem offiziellen Instagram-Account. Plötzlich gerieten zahlreiche Followerinnen und Follower in Panik.

Das Bild zeigt Til Schweiger, der ernst in die Kamera blickt. Ein Schwarz-Weiß-Filter wurde über das Foto gelegt. Eine Beschreibung gab es zu dem Post nicht. Für viele Fans ein Grund zur Sorge, denn die hielten den rätselhaften Beitrag teilweise für eine Todesmeldung.

"Solche Fotos postet man gewöhnlich nur als ein Todeszeichen im sozialen Netzwerk. Hoffentlich geht es Dir gut, Till!", schrieb ein User in den Kommentaren und ein weiterer schlug ähnliche Töne an: "Da stockte mir gerade der Atem. Ich hoffe, es geht dir gut."

Joko Winterscheidt, bekannt für sein herzliches Lachen, offenbart in einem Podcast seine Entscheidung zur Therapie. Der Verlust seiner Mutter und ein 'katastrophaler Sommerurlaub' führten zur Erkenntnis, Hilfe zu benötigen. Heute ist er dankbar für diese lebensverändernde Entscheidung.

"Ist er gestorben?", "Das sieht aus wie eine Todesanzeige" und "Damit macht man keine Scherze" lauteten weitere beunruhigte Bemerkungen unter dem Foto. Einige bekundeten sogar schon "Ruhe in Frieden" und allen Angehörigen ihr Beileid. Dann reagierte der Schauspieler selbst – zumindest indirekt.

Am Mittwochnachmittag aktualisierte Til Schweiger seinen Beitrag – rund 18 Stunden nach der Veröffentlichung. "Nach einem Jahr der Irrungen und Wirrungen war es ein Privileg, mit der großartigen Besetzung und Crew von 'The Invincibles' zusammenzuarbeiten. Es war mir eine Ehre, der 'Trainer' des paralympischen US-Hockeyteams gewesen zu sein. Bleib stark, bleib unbesiegbar", hieß es nun in der Beschreibung des Fotos, mit welcher der Schauspieler sich wohl auf ein aktuelles Filmprojekt bezog.