"Elsbeth: Ein besonderer Fall": Kritik zum neuen "Good Wife"-Spinoff

"Elsbeth" ist das neueste Spin-off der erfolgreichen Serie "Good Wife" und wird ab sofort auf SAT.1 ausgestrahlt. Die Serie folgt der unkonventionellen und scharfsinnigen Anwältin Elsbeth Tascioni, gespielt von Emmy-Gewinnerin Carrie Preston, die nach New York zieht, um Verbrechen aufzuklären.

Neuer Nervenkitzel in einer US-Hochglanzproduktion: SAT.1 zeigt mit "Elsbeth" nun die viel gelobte Anwaltsserie aus dem "Good Wife"-Universum, die im Sommer zuerst auf der Pay-Plattform WOW zu sehen war. Im Pilot-Film, der nun ebenfalls als Free-TV-Premiere gezeigt wird, lernt man Elsbeth Tascioni (Carrie Preston, "True Blood") besser kennen: Sie ist eine kluge, teilweise aber unorthodox vorgehende Staatsanwältin, die mit ihrer oft schrulligen Art ihre neuen New Yorker Kollegen gelegentlich verwirrt. Das Besondere an den Fällen: Oft steht der Täter bereits fest. Das Anwaltsteam muss allerdings Beweise sichern oder erst mühsam herbeischaffen, um eine Verurteilung zu rechtfertigen.

Ein brisanter erster Fall: ein manipulierter Suizid? Wie fühlt es sich an, wenn der einflussreiche Ehemann mit einem Sexskandal den Ruf seiner Familie schädigt, während man selbst als taffe Anwältin weiterhin den Lebensunterhalt für die Familie bestreiten muss? Diese Frage stand im Fokus der 2009 in den USA gestarteten Serie "Good Wife" mit Julianna Margulies in der Hauptrolle. In Deutschland waren die insgesamt sieben Staffeln von 2010 bis 2017 unter anderem beim Pay-TV-Sender Fox zu sehen. Nach der Spin-off-Serie "The Good Fight" (2017 bis 2022) über die aus der Mutterserie bekannte bankrotte Anwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) rückte in dem Serien-Ableger "Elsbeth" nun eine weitere Nebenfigur in den Mittelpunkt.

Die titelgebende Elsbeth ist eine erfolgreiche Anwältin, die ihre Karriere in Chicago hinter sich lässt, um nach New York City zu ziehen. In der Stadt, die niemals schläft, will sie mit ihrer scharfen Wahrnehmung den Beamtinnen und Beamten des NYPD unter Führung von Captain Charles Wallace (Wendell Pierce, "The Wire") bei den Ermittlungen helfen. So auch in ihrem ersten Fall: Die Theaterstudentin Olivia Cherry wird tot in ihrem Apartment aufgefunden. Wurde die junge Frau vom Regisseur Alex Modarian (Stephen Moyer) ermordet? Auf ihrem Handy finden sich Suizid-Hinweise – allerdings handelt es sich dabei sehr wahrscheinlich um Fälschungen.

Wie die vorangegangenen Serien "Good Wife" und "The Good Fight" wurde auch "Elsbeth" von Robert und Michelle King als Showrunner entwickelt. Für Hauptdarstellerin Carrie Preston ist es die erste Titelrolle in ihrer mehr als 30 Jahre währenden Karriere. Für ihre Darstellung der Elsbeth Tascioni wurde sie bereits 2013 mit einem Emmy als beste Gastdarstellerin ausgezeichnet.

SAT.1 zeigt die Serie "Elsbeth" im Wochenrhythmus jeweils dienstags, um 20.15 Uhr.

