"besseresser: Die Tricks von Haribo, Müller und Co.": Alle Infos zur Doku mit Sebastian Lege

Sebastian Lege zeigt in der ZDF-Sendung 'besseresser', was in Produkten von Haribo, Müller und Rügenwalder steckt. Sind vegane Alternativen wirklich umweltfreundlicher?

Er steht da mit schelmischem Grinsen in seinem Kochstudio, studiert staunend Zutatenlisten, kocht, püriert, und vermischt verschiedenste Ingredienzen – immer wieder mit dem Ziel, deutsche Convenience-Food-Verkaufsschlager möglichst präzise nachzubilden: Sebastian Lege, der "besseresser" vom ZDF. Seine Sendung ist ungebrochen populär, aber doch immer wieder ein zweifelhaftes TV-Vergnügen. So manchen Zuschauenden hat er schon den Appetit verdorben.

Dabei will Lege eigentlich ja nur sauber herausarbeiten, was wirklich drinsteckt in den Produkten, die tagtäglich in unzählige deutsche Speisekammern und Kühlschränke wandern. Zutat für Zutat für Zutat ... In der neuesten Folge durchleuchtet Lege die "Tricks von Haribo, Müller und Co.".