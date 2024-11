"Mit Herz und Holly: Kleine Wunder": Kritik zur neuen Folge mit Karoline Teska

In der neuen ZDF-Herzkino-Reihe 'Mit Herz und Holly' trifft Notärztin Holly Sass (Karoline Teska) auf ihre Vergangenheit und gerät in ein emotionales Durcheinander. Während sie in der Praxis von Dr. Katrin Herz arbeitet, sucht sie ihre leibliche Mutter. Doch eine unerwartete Romanze und berufliche Herausforderungen stellen Holly vor große Entscheidungen.