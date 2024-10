DJ Ötzi und Bushido erklären ihre ungewöhnliche Freundschaft

DJ Ötzi und Bushido überraschen mit einer jahrelangen Freundschaft. In der ZDF-Talkshow 'Neo Ragazzi' sprechen sie über ihre Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt und ähnlichen Erfahrungen als Außenseiter basiert.

Wer hätte gedacht, dass Rapper Bushido und Schlagersänger DJ Ötzi eine enge Freundschaft verbindet? In der ZDF-Talkshow "Neo Ragazzi" (abrufbar in der Mediathek) sprachen beide offen über ihre gegenseitige Wertschätzung. Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, gab dabei zu, dass er die Einladung in die Sendung nur angenommen habe, weil er dort DJ Ötzi treffen wollte. Im Gespräch lobte er den Österreicher in den höchsten Tönen – und die Zuneigung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit.

DJ Ötzi, dessen eigentlicher Name Gerry Friedle lautet, erklärte in der Sendung: "Wir kennen uns ewig lange." In besonderer Erinnerung sei dem Schlagersänger eine Begegnung vor vielen Jahren geblieben, als er zwei Echos gewann. Damals sei seine Musikrichtung oft belächelt worden, erzählte Friedle, doch Bushido habe ihn unterstützt: "Der Einzige von 2.000 Leuten im ganzen Saal, der für mich aufstand, war Bushido. Das war einfach nur groß."

"Außenseiter finden vielleicht auch einfach zusammen" Bushido selbst erklärte, er habe damals das Gefühl gehabt, dass "die Leute – so wie bei mir auch – gewisse Menschen irgendwie nicht so richtig ernst nehmen". Für ihn spielte es dabei keine Rolle, dass er privat nie wirklich DJ Ötzis Musik gehört habe. Vielmehr verband ihn mit Friedle das Gefühl, anzuecken: "So Außenseiter wie wir beide, die gemieden wurden und vielleicht auch immer noch gemieden werden, finden vielleicht auch einfach zusammen." Seitdem hätten die beiden einen "sehr coolen Kontakt", verriet der 46-jährige Rapper.

Allerdings seien sie nicht ständig im Austausch, wie Bushido anmerkte: "Das ist so ein bisschen wie Unkraut, das ist halt immer irgendwie da." DJ Ötzi sieht das ähnlich: "Da ist grundsätzlich der Respekt, der mich mit Anis verbindet." Zudem betonte er, dass sie beide Familienmenschen seien, was ihre Verbindung noch verstärke. Besonders gefreut habe ihn, als Bushido seine Tochter Lisa-Marie herzlich bei einem seiner Konzerte begrüßt habe. Auch Bushido erinnerte sich an den Besuch und fügte hinzu: "Beim zweiten Mal hat sie ihren Papa dann mitgebracht."

