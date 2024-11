"Die Toten am Meer – Tod an der Klippe": Kritik zum neue Krimi mit Marlene Tanczik

Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, da sieht die Ex-Kommissarin Elisabeth Haller (Charlotte Schwab) in "Tod an der Klippe" (Regie: Andreas Senn, Buch: Annika Tepelmann), dem dritten Film der ARD-Degeto-Reihe "Die Toten am Meer", einen Menschen von der Klippe am Husumer Strand ins Meer stürzen. Doch die großangelegte Suche der Polizei bleibt ergebnislos: "Wahrscheinlich Fehlalarm", vermutet Polizeichef Bergmann (Max Herbrechter). Die trockene Alkoholikerin habe erneut begonnen zu trinken: "Wahrscheinlich hat sie sich den abstürzenden Mann nur eingebildet." Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik), die eine enge Verbindung zu Haller pflegt, ist anderer Meinung: "Haller macht keinen Fehlalarm", sagt sie und soll Recht behalten, als kurze Zeit später tatsächlich ein Mann aus den Fluten des Meeres gefischt wird.

Gefühle vor grauer Kulisse

Wer sich im oftmals grauen deutschen November lieber in wärmere Gefilde träumt, sollte um "Die Toten am Meer – Tod an der Klippe" einen großen Bogen machen: Die Hafenstadt Husum liegt hier unter einer Schneedecke, der Himmel ist durchweg grau und viele Szenen so düster, dass Details nur schwer zu erkennen sind. Für den Regisseur Andreas Senn passt diese Stimmung gut zu der erzählten Geschichte: "Es geht in dem Film auch um Einsamkeit", erklärte er im Interview mit dem "Schleswig-Holstein Magazin" am Rande der Dreharbeiten, die im Januar und Februar in Husum und Berlin stattfanden: "Dafür ist diese flache, weite Landschaft, in der die Menschen ganz klein erscheinen und den Naturgewalten ausgesetzt sind, ideal."