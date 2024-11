"Die Bergretter": Kritik zur neuen Folge mit Sebastian Ströbel und Luise Bähr

Die 16. Staffel von 'Die Bergretter' startet mit fünf neuen Folgen voller Action und Herzschmerz. Leiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) muss sich seiner Vergangenheit stellen, während dramatische Rettungseinsätze im Dachsteingebirge für Spannung sorgen.

"Die Bergretter" Dramaserie • 07.11.2024 • 20:15 Uhr

"Die Bergretter" haben in den letzten beiden Monaten des Jahres gleich drei Jubiläen zu feiern: Am 26. November ist es 15 Jahre her, dass die erste Folge der ZDF-Serie ausgestrahlt wurde, außerdem trat Hauptdarsteller Sebastian Ströbel im Dezember vor zehn Jahren (im Finale der sechsten Staffel) erstmals in seiner Rolle als Markus Kofler auf. Nun starten "Die Bergretter" in die 16. Staffel, wie gehabt donnerstags zur Primetime. Die letzte der fünf neuen Episoden ist gleichzeitig die insgesamt 100. Folge des Dauerbrenners.

Die Kombination aus actiongeladenen Rettungseinsätzen und Herzschmerzgeschichten vor dem pittoresken Panorama des Dachsteingebirges kommen beim Publikum auch nach 15 Jahren bestens an. In der letzten Staffel fuhren drei der sechs Folgen mit bis zu 5,40 Millionen Zuschauern jeweils den Tagessieg ein, darunter die finale Episode, die an Dramatik kaum zu überbieten war: Nachdem Bergrettungs-Leiter Markus bei einem Einsatz von einer Lawine verschüttet worden war, konnte er in letzter Minute von seinen Kollegen gerettet werden. Zurück auf dem Hof und noch unter Schock, tauchte plötzlich sein Exflirt Nina (Josephin Busch) wieder auf – in einem Rollstuhl sitzend. Zur Erinnerung: In Staffel 14 wollte Markus mit Nina Ramsau verlassen, um den Himalaya zu erkunden, am Ende entschied er sich jedoch, zu bleiben, und ließ Nina alleine fortziehen.

Herzschmerz, Hanf und Heli-Einsätze In den neuen Folgen gibt es also viel aufzuarbeiten. Markus kümmert sich aufopfernd um Nina, die ebenfalls auf den Hof zieht, was für Probleme mit seiner neuen Freundin, Bezirksinspektorin Alex Winkler (Viktoria Ngotsé) sorgt. Und auch mit seinen Kollegen und Freunden Katharina (Luise Bähr) und Tobias (Markus Brandl) hat der Leiter der Bergrettung nach verschiedenen Geschehnissen und Konflikten in Staffel 15 noch einiges zu klären.

Doch ihre privaten Querelen müssen die Bergretter einmal mehr gelegentlich hintanstellen, denn auch in Staffel 16 ruft der Berg zu neuen Einsätzen. In der Auftaktfolge "Gipfelrausch" stürzt die Bürgermeister-Kandidatin Anja Vogler (Teresa Rizos) mit dem Gleitschirm ab. Als ihr Mann Steffen (David Korbmann) mit seinem Wagen zur Unfallstelle rast, verliert er einen Teil seiner Ladung. Dadurch stoßen Markus und Alex auf die Hanfplantage, die Steffen auf dem Familienhof betreibt, um diesen vor dem Ruin zu retten. Und sie sind nicht die einzigen in Ramsau, die von der Sache Wind bekommen ...

Hinter den Kulissen Wer gerne einmal beobachten möchte, wie es hinter den Kulissen der Serie aussieht, kann dies in der Nacht zum Sonntag (oder ab Dienstag, 29. Oktober, vorab in der Mediathek) in der 30-minütigen Doku "Backstage – Die Bergretter: Dreharbeiten am Limit" tun. Die Autorinnen Anja Widell, Sophie Apelt und Stefanie Stoye waren bei der Entstehung der neuen Staffel vor Ort; sie fingen ein, wie die actiongeladenen Rettungsszenen der Serie entstehen, und sprachen mit den Darstellerinnen und Darstellern über ihre Arbeit und das Verhältnis untereinander.

Hauptdarsteller Sebastian Ströbel ist bekannt dafür, die meisten seiner Stunts selbst zu drehen. Als passionierter Bergsteiger kennt er die harten Bedingungen der Bergwelt. Vor einem Jahr ließ er sich für den "Terra X"-Zweiteiler "Sebastian Ströbel – Meine Alpen" bei seiner Alpenüberquerung von der Zugspitze bis zu den Drei Zinnen in Südtirol begleiten. Beide Filme sind in der ZDF Mediathek abrufbar.

