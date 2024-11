„Der Käfig“: Darum geht's in der französischen Actionserie von Netflix

Ein Amateursportler träumt von der großen Profikarriere und von Anerkennung – die neue Netflix-Serie Der Käfig (im französischen Original „La Cage“) spielt in der Welt der Mixed-Martial-Arts.

Es geht direkt dramatisch los im Trailer zu Der Käfig: „Ich werde niemals einen guten Abschluss haben, einen guten Job oder ein gutes Gehalt. Aber ich kann gut kämpfen und ich liebe es“, sagt Taylor (Melvin Boomer, Sage Homme). Der junge Amateursportler will Großes – Ruhm, Reichtum, Anerkennung und die große Bühne. Als es zu einem unerwarteten Kampf mit einem brutalen Rivalen kommt, scheinen Taylors Träume zum Greifen nah.

Kampfsport aus Frankreich

Die neue Netflix-Serie aus Frankreich spielt in der Welt der MMA-Kämpfer und verspricht in den ersten Bildern schon Tempo und reichlich Drama. Ausgedacht hat sich die Serie der französische Schauspieler Franck Gastambide. Mit Jon Jones und Georges Saint-Pierre spielen auch zwei echte MMA-Legenden in der Serie mit.