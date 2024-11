"Mälzer und Mraz liefern ab!": Kritik zur neuen Kochshow auf VOX

Die neue VOX-Kochshow 'Mälzer und Mraz liefern ab!' sorgt für Spannung in der Primetime. Mit dabei: der kreative Wiener Koch Lukas Mraz, bekannt aus 'Kitchen Impossible'. Er tritt gegen Tim Mälzer an und bringt frischen Wind in die Duellreihe.

Mälzer und Mraz liefern ab! Dokumentation • 04.11.2024 • 20:15 Uhr

Jetzt bekommen auch Küchen-Talente eine Chance, die nicht aus Hamburg stammen. VOX hat seine kulinarische Duell-Reihe umgebaut und nennt das Format nun für zunächst vier Folgen "Mälzer und Mraz liefern ab!". Zudem gibt es einen neuen Sendeplatz: am Montagabend zur besten Sendezeit. Jetzt soll ein Talent aus dem Süden für frischen Wind sorgen: Lukas Mraz, der schon in der "Kitchen Impossible"-Reihe Nervenstärke bewies. Sein Trumpf: Er denkt unkonventionell. Kann er Mälzer so schlagen?

Das große Foto-Rätseln kann beginnen Beide stehen im Hamburger Pop-up-Lieferservice ihren Mann. Dabei geht es darum, sich geschickt mit möglichst originellen Kochideen zu überbieten – unter Zeitdruck. Am Spielprinzip hat sich nichts geändert. Gleich mehrere Bestellungen trudeln in der improvisierten Schnellküche ein. Das Besondere dabei: Zunächst ist völlig unklar, von wem genau der jeweilige Auftrag kommt. Hinweise geben nur ein mehr oder weniger rätselhaftes Foto sowie ein paar Stichworte zu besonderen Wünschen und Zutaten.

Lukas Mraz hat das Kochen im Blut – und in den Genen: Er ist der Sohn eines Küchen-Künstlers, sein Urgroßvater betrieb ein Wiener Kaffeehaus, sein Großvater ein einfaches Lokal, ein sogenanntes "Beisl", in der österreichischen Hauptstadt. Ehrensache, dass Lukas schon von früher Jugend an im Restaurant seines Vaters aushalf – und so viel praktisch lernte. Seit 2017 ist er mit seinem Vater Küchenchef im Wiener Restaurant "Mraz und Sohn", das 2016 gleich zwei der begehrten "Michelin"-Sterne erhielt. In der vierten "Kitchen Impossible"-Staffel traf Lukas Mraz im Frühjahr 2019 schon einmal auf Mälzer – und gewann damals ein Duell.

Bislang hatte VOX die lockere "... liefern ab"-Reihe auf den Sonntagabend programmiert, nun wird am Montag gekocht.

Mälzer und Mraz liefern ab! – Mo. 04.11. – VOX: 20.15 Uhr