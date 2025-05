Stanley Tucci in Italien: Kulinarische Entdeckungsreise auf Disney+ und National Geographic

Hier wird es in kulinarischer und kultureller Sicht anspruchsvoll. Denn wenn der Hollywoodstar und Hobbykoch Stanley Tucci auf Reisen geht, wird nicht nur gegessen, sondern auch entdeckt, gefühlt und viel erzählt. Der preisgekrönte Schauspieler begibt sich in der neuen Doku-Reihe "Stanley Tucci in Italien" in fünf Episoden (ab Montag, 19. Mai, 21.45 Uhr, auf National Geographic zu sehen und am selben Tag auch auf Disney+ verfügbar) auf eine sinnliche Expedition zu seinen familiären Wurzeln.

Eine große Leidenschaft fürs Kochen Das Land-Leute-Kochkunst-Format führt den Star durch einige der faszinierendsten Regionen Italiens. Es geht in die Toskana, die Lombardei, nach Trentino-Südtirol, in die Abruzzen und ins Latium. Charakterdarsteller Tucci, bekannt aus Kinohighlights wie "Der Teufel trägt Prada", "In meinem Himmel" oder "Konklave", bringt mehr als nur schauspielerisches Talent mit auf die Reise.

Seine Leidenschaft fürs Kochen, die er auch auf Instagram mit großer Hingabe vor einer stetig wachsenden Gefolgschaft teilt, trifft hier auf gelebte Geschichte. Der 64-Jährige erkundet uralte Rezepte und lässt sein Publikum an lebendigen Begegnungen teilhaben. Bereits in seiner Autobiografie "Taste – mein Leben für Küche und Kamera" ließ der Schauspieler tief in sein Leben, aber auch in sein kulinarisches Talent blicken.

"Italien ist ein Fest für die Sinne, und 'Stanley Tucci in Italien' ist eine Einladung an den Tisch" Mit Kamera, Charme und einer Prise Neugier erforscht der Italoamerikaner nun die Vielfalt der italienischen Küche – von einem traditionellen Festmahl in der Toskana geht es bis hin zur Farm-to-Table-Küche in der Lombardei. In der ersten Folge verschlägt es ihn in die Toskana – eine Region, in der er als Jugendlicher ein Jahr verbrachte und zu der er eine besondere Verbindung hat.

"Italien ist ein Fest für die Sinne, und 'Stanley Tucci in Italien' ist eine Einladung an den Tisch", schwärmt der Schauspieler. "Dabei geht es um mehr als nur das Essen; es geht um die Menschen, die Geschichte und die Leidenschaft, die Italien so besonders macht. Ich hoffe, das Publikum begleitet mich auf diesem neuen Abenteuer. Ich glaube, dass gutes Essen inspirierend ist, und ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer für die Schönheit und den Reichtum der italienischen Kultur zu begeistern", so Stanley Tucci über seine Doku-Reihe.

"Stanley Tucci in Italien" ist eine Liebeserklärung an ein Land, das durch Magen und Herz geht. Erzählt von einem Gastgeber, der mit Humor und echter Herzlichkeit begeistert. Jede Folge ist ein kleines Fest! Buon appetito!