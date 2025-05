Tom Green: Vom MTV-Schockkomiker zum Farmleben – und zurück?

Mit der Kultsendung "The Tom Green Show" wurde Tom Green in den 1990-ern zum MTV-Star. Selbst die "Jackass"-Truppe um Johnny Knoxville gab an, von Greens geschmacksbefreitem Schockhumor beeinflusst worden zu sein. Obwohl seine Witze nicht jedermanns Sache waren, schaffte Green den Sprung auf die große Leinwand: Neben "Charlie's Angels" (2000) spielte er eine größere Rolle in der Komödie "Road Trip", die am 19. Mai 2000 Premiere feierte.

Dass Tom Green und der Pennälerhumor von "Road Trip" zusammenpassen, ist keine Frage. Verwunderlicher ist da Greens Auftritt in "Charlie's Angels". Der könnte etwas damit zu tun haben, dass der Komiker tatsächlich mit einer der Hauptdarstellerinnen liiert war: Im Jul 2001 heiratete er Drew Barrymore. Das ungleiche Paar sollte allerdings nicht mehr lange eines sein: Bereits im Dezember reichte Green die Scheidung ein.

"Wir waren Idioten" Obwohl Drew Barrymore nie ein schlechtes Wort über Green verloren hat, sollte es bis 2020 dauern, dass das ehemalige Paar sich wieder sah – und das dann gleich öffentlich, nämlich in der "Drew Barrymore Show". Barrymore erklärte einmal, sie und Green seien einfach zu jung gewesen, als sie die Ehe eingingen. Und außerdem: "Wir waren Idioten."

Den spielt Tom Green gerne und überzeugend. In den Jahren seit seinem großen Ruhm nutzte er dafür unterschiedliche Plattformen. So kann Tom Green als Pionier des Online-Entertainments gelten: 2007 gewann seine Show "Tom Green Live" den TV-Guide-Award für die beste Talkshow im Netz. 2008 wurde seine Sendung "Tom Green's House Tonight" außerdem bei den auf Internetkultur spezialisierten Webby Awards ausgezeichnet. In der Show konnten Fans via Skype sowie per Telefon mit Green und seinen Gästen sprechen. Das Studio: sein eigenes Wohnzimmer.

Das könnte sich bald ändern Ebenfalls erstaunlich früh ging Tom Green unter die Podcaster. 2010 interviewte er für ein eigenes Format wöchentlich Gäste für einen Podcast, insgesamt wurden sieben Folgen produziert. 2013 veröffentlichte er einen weiteren Podcast mit dem Titel "Tom Green Radio" auf seiner Website. Seine Haupttätigkeit seit den 2010-ern ist jedoch Stand-up-Comedy. Mit seinen Programmen tourte er nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Großbritannien und Australien.

Nach 2013 wurde es ziemlich still um den einstigen MTV-Clown. 2021 gab er bekannt nach Jahrzehnten in Los Angeles auf eine Farm in Kanada gezogen zu sein. Das könnte sich jedoch bald ändern. Amazon hat die Produktion von drei neuen Tom-Green-Projekten angekündigt: ein neues Comedy-Special, eine Reality-Serie über das Leben auf seiner Farm sowie einen Dokumentarfilm über seine Karriere. Eine neue Ehe steht ebenfalls an: Seit Dezember 2024 ist Tom Green mit seiner Partnerin Amanda Nelson verlobt.