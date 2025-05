"Die Toten vom Bodensee – Das Geisterschiff": Kritik zum neuen Krimi mit Matthias Koeberlin und Hary Prinz

Hinter den Kommissaren Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) liegt zu Beginn von "Die Toten von Bodensee – Das Geisterschiff" (Regie: Patricia Frey, Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep) keine leichte Zeit: "Wir sind schon seit Monaten chronisch unterbesetzt", beschwert sich Letzterer am Telefon. Ihre Kollegin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) hatte sich am Ende des im Januar erstausgestrahlten Films "Die Toten vom Bodensee – Die Medusa" dazu entschlossen, Bregenz für einen Neuanfang zu verlassen. Schauspielerin Alina Fritsch kehrte der Reihe damit nach nur zwei Jahren und sechs Fällen den Rücken, um sich "beruflich neuen Aufgaben" zu widmen, wie das ZDF auf Nachfrage bestätigte.

Wenn ein Boot und ein Junge plötzlich verschwinden

Die Fischerin Victoria Ludolf (Magdalena Kronschläger) stieß bei Nacht und Nebel auf ein zerfallenes Boot, das unbemannt auf dem Bodensee trieb: "Das Boot ist wie aus dem Nichts aufgetaucht", berichtet sie den Kommissaren: "Wir haben damals alle nach der Zora gesucht, und auf einmal, nach all der Zeit, als hätte der düstere See sie einfach ausgespuckt." An Bord befindet sich zudem eine Leiche, die laut Schätzung von Gerichtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl) "mindestens zehn Jahre im Wasser" lag. Anhand einer Halskette erkennt Oberländer die Leiche als Roman Steingass (in Rückblenden dargestellt von Valentin Hagg) : "Roman Steingas wird seit 15 Jahren gesucht. Offiziell wurde die Fahndung nie eingestellt", erklärt er Komlatschek. Er soll seine Klassenkameradin Anouk Bergdorf ermordet haben.