"House of Gucci": Kritik zum Drama mit Adam Driver, Matt Damon und Lady Gaga

Von "Alien" über "Thelma und Louise" bis "Gladiator": Kaum ein Filmemacher ist derart vielseitig interessiert wie Ridley Scott. Da kann es schon mal vorkommen, dass man einen Film dreht, den dann keiner sehen will. So wie 2021 das Ritter-Epos "The Last Duel", das trotz Matt Damon, Ben Affleck und Adam Driver in den Hauptrollen an den Kinokassen scheiterte. Mit dem Film, der nur wenige Monate später startete, traf Scott dann eher wieder einen Nerv. "House of Gucci" führte über mehrere Wochen die Arthouse-Kino-Charts an, erzielte ein zumindest solides Einspielergebnis, und vor allem Hauptdarstellerin Lady Gaga (unter anderem für einen Golden Globe als beste Schauspielerin nominiert) erntete viel Lob. Jetzt zeigt RTL das Familiendrama als Free-TV-Premiere.

House of Gucci Drama • 18.05.2025 • 20:15 Uhr

Düstere Familiengeheimnisse, Verrat und tödliche Intrigen Die Fashion-Ikone Lady Gaga spielt in einem Film über das Modehaus Gucci – wie passend. Nach ihrer viel beachteten und oscarnominierten Rolle in "A Star Is Born" schmeißt sich die Sängerin und Schauspielerin in "House of Gucci" richtig in Schale. "Alien"-Regisseur Ridley Scott erzählt in seinem Biopic vom Mord am Mode-Zaren Maurizio Gucci (Adam Driver), der 1995 Italien schockierte. Nachdem der seine Ex-Frau Patrizia Reggiani (Lady Gaga) in den 80er-Jahren für eine andere Frau verlassen hatte, heuerte Reggiani einen Auftragskiller an, der Gucci im Jahr 1995 erschoss. Reggiani, die als italienische Modeikone galt, wanderte für den Auftragsmord an ihrem Ex-Mann zwischen 1998 und 2016 ins Gefängnis.

Ridley Scotts Verfilmung dieser Geschichte – eine Mischung aus düsteren Familiengeheimnissen, Verrat und tödlichen Intrigen – adaptiert das Buch "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" von Sara Gay Forden aus dem Jahr 2000. Neben Lady Gaga und Adam Driver gehören die Oscargewinner Jared Leto ("Dallas Buyers Club"), Al Pacino ("Der Duft der Frauen") und Jeremy Irons ("Die Affäre der Sunny von B.") zur Besetzung, ebenso wie Salma Hayek und Tom Ford.

House of Gucci – So. 18.05. – RTL: 20.15 Uhr