Michael J. Fox feiert überraschendes Comeback in Apple-Serie „Shrinking“

Aber wer könnte eine Rolle in der Serie authentischer verkörpern, als Michael J. Fox selbst? Der Hollywood-Star, der als Marty McFly in der "Zurück in die Zukunft"-Reihe weltberühmt wurde, leidet seit 1991 an Parkinson und ging damit sieben Jahre später an die Öffentlichkeit. Dennoch spielte er zunächst noch weiter – unter anderem in "Spin City" und "The Good Wife" – und wurde so zum Vorbild für zahlreiche Betroffene.