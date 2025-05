Endlich bestätigt: Darum geht es in den neuen Folgen von "Neuer Wind im Alten Land" mit Felicitas Woll

Die Produktion „Real Film Berlin GmbH“ hat eine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht, die auch zeigt, worum es in den neuen Filmen gehen wird. In der Hauptrolle wird selbstverständlich wieder Felicitas Woll als Journalistin Beke Rieper zu sehen sein. Sie lebt sich immer besser in ihrer alten Heimat südlich der Elbe ein, muss sich dieses Mal aber einer hitzigen Debatte stellen.