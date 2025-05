Flaggen-Eklat beim ESC - Ist das noch Vielfalt?

Die neuen Flaggenregeln beim Eurovision Song Contest sorgen für Unmut – besonders in der LGBTQ+-Community. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) erlaubt auf der Bühne künftig nur noch die offiziellen Landesflaggen. Wer bei seinem Auftritt andere Fahnen zeigt, etwa die Regenbogen- oder die Nonbinary-Flagge, riskiert Konsequenzen. Im schlimmsten Fall droht sogar der Ausschluss vom Wettbewerb.

Die Entscheidung stößt auf breite Kritik. Viele queere Fans empfinden die Maßnahme als Rückschritt. Sie sehen in den bunten Fahnen nicht nur ein politisches Symbol, sondern ein Zeichen der Sichtbarkeit. "Der ESC lebt von Vielfalt", ist der Tenor zahlreicher Kommentare in sozialen Netzwerken. Die Regenbogenflagge sei längst ein fester Bestandteil des Wettbewerbs – auf der Bühne, im Publikum und in der Community.