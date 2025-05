"Match My Ex": Infos zur neuen Dating-Show auf ProSieben

Das Konzept der neuen Dating-Realityshow-Reihe "Match My Ex", die nun nach ihrer Premiere auf dem Streaming-Dienst Joyn im linearen Fernsehen bei ProSieben ausgestrahlt wird, hat es in sich. Man könnte es als frivol und pikant bezeichnen, ein wenig zynisch wirkt es allerdings auch. Es geht um fünf Frauen, die buchstäblich "an den Mann gebracht" werden sollen. Über ihr Liebesglück entscheidet ein Verflossener – ein früherer Ex-Partner.

Match My Ex Realityshow

Los geht's auf Kreta, wo in einer Luxusvilla die Bindungswilligen auf Flirt-Erlebnisse warten. Was die Fünf anfänglich nicht wissen: Jeder Mann, der ihnen begegnet, hat ein kleines Geheimnis: Es handelt sich jeweils um einen Ex-Freund der anderen Teilnehmerinnen. Nach der kruden Logik des Spiels müssen ausgerechnet die Verflossenen von ihnen mit einer anderen Frau verbandelt werden. Dass es dabei schnell zum Streit kommt, kann man sich ausrechnen. In der Luft liegt eine Gewitterwolke mit früheren Enttäuschungen und nicht vollständig aufgearbeiteten Konflikten.

Wiedersehen mit Reality-TV-Stars und -Sternchen Das ursprüngliche Konzept für die etwas andere Dating-Reihe stammt aus dem Nachbarland Österreich, wo ähnliche Sendungen unter dem Namen "Match in Paradise" liefen. ProSieben zeigt nun zwölf neue Folgen, die jeweils zur vorgerückten Uhrzeit ab 22.50 Uhr donnerstags in einer Doppelepisoden-Programmierung gesendet werden.

Mit von der Partie sind unter anderem Tara Tabitha (bekannt aus der Reihe "Reality Backpackers") und Kaan Aktas ("Are You The One?"), Sandra Sicora ("Temptation Island VIP") und Flocke ("Forsthaus Rampensau Germany") sowie Jennifer Iglesias ("Promi Big Brother"), Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt"), Zoe Saip ("Match in Paradise"), Barna Fenyvesi ("Match in Paradise") sowie Bellydah und Jermaine Diallo (beide waren bereits im Format "Reality Shore" zu sehen).

Match My Ex – Do. 15.05. – ProSieben: 22.50 Uhr