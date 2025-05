ESC-Show floppt: Stefan Raab stürzt bei RTL in Quotentief

Schwindende Zuschauerzahlen

Enttäuschende 0,73 Millionen Leute schalteten am Mittwochabend bei RTL ein. Für den Kölner Sender bedeutete das einen miserablen Marktanteil von nur 3,6 Prozent. Zum Vergleich: Quotensieger in der Primetime am Mittwoch wurde "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die ZDF-Sendung interessierte mit 4,43 Millionen Zusehenden mehr als sechsmal so viele TV-Fans wie die Raab-Show. Damit erzielte das ZDF einen Marktanteil von 21,4 Prozent.