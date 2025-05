"Marienhof"-Star Giovanni Arvaneh mit 61 Jahren verstorben

Er sei sich sicher, dass es "nach dem Tod weitergeht". Deshalb habe er keine "Angst vorm Sterben". Mit diesen Worten meldete sich Giovanni Arvaneh 2023 bei Instagram zu Wort. Schon damals war klar: Der "Marienhof"-Star leidet an Krebs. Nun hat der Schauspieler den Kampf gegen die Krankheit verloren. Sein einstiger Manager bestätigte gegenüber "Bild" den Tod des TV-Stars. Arvaneh wurde 61 Jahre alt. Er starb am Mittwoch im privaten Kreis.

Ein Foto auf seinem Instagram-Account erinnert an den Verstorbenen. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt den Mimen, der glücklich in die Kamera lacht. "Er schenkte Liebe wie andere Applaus – mit offenen Armen, aus vollem Herzen", steht unter dem Bild geschrieben. Zahlreiche Fans kondolierten unter dem Beitrag.

Vor drei Jahren ereilte Giovanni Arvaneh die schlimme Diagnose Krebs: Weil er auf der Bühne Schmerzen in der Brust spürte, ließ er sich untersuchen. Ärzte bescheinigten ihm Nierenkrebs samt Metastasen im ganzen Körper. Ab Herbst 2023 ging der Schauspieler mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit. Trotz seiner beschränkten restlichen Lebenszeit wollte er stets anderen Betroffenen helfen.

"Ich habe mit den Menschen, die mir wehgetan haben, Frieden geschlossen", versicherte Arvaneh in einem Post 2023, dass er mit sich im Reinen sei. "Ich habe viele, viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mich unterstützt haben, die immer da waren, wenn ich sie am nötigsten gebraucht habe."