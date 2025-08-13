Home News TV-News

Florian Silbereisen übernimmt die „Große Maus-Show“

Schlagerstar moderiert

Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen

13.08.2025, 10.57 Uhr
von Julian Flimm
Die „Große Maus-Show“ sorgt im Sommer 2025 für eine echte TV-Überraschung: Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen übernimmt die beliebte Familiensendung – und schlüpft damit erstmals in die Rolle des Quizmasters für Groß und Klein.
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schon in der letzten Ausgabe der Show wurde Florian Silbereisen als Moderator vorgestellt.  Fotoquelle: WDR/Ben Knabe

Eigentlich moderiert seit 2023 Esther Sedlaczek die „Große Maus-Show“ (früher: „Frag doch mal die Maus“) in der ARD. Sie ist als Sportmoderatorin und sympathische Show-Gastgeberin einem Millionenpublikum bekannt. Nun begibt sich Sedlaczek in ihre Babypause und übergibt die Sendung vertrauensvoll an Florian Silbereisen.

Freude beim Schlagerstar

Silbereisen selbst freut sich: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung.“ Auch Sedlaczek zeigt sich begeistert: „Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Florian ist meine allererste Wahl – die perfekte Vertretung!“

Esther Sedlaczek hat ihre letzte Maus-Show vor der Pause am 5. Juli 2025 moderiert. Dort war Silbereisen schon als Special Guest zu sehen und wurde als Nachfolger vorgestellt.

Die Show – Format und Besonderheiten

Die Show läuft seit 2006 regelmäßig in der ARD und widmet sich den aufregendsten Alltagsfragen der Kinder. Promis treten in Teams („Maus“/„Elefant“) gegeneinander an, rätseln, spielen und lassen sich von Maus-Experten unterstützen. Wie gewohnt stellen die prominenten Gäste und Maus-Experten (u.a. Siham El-Maimouni, Ralph Caspers, Christoph Biemann) ihr Wissen unter Beweis und beantworten clevere Kinderfragen.

So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Entertainer, Moderatoren, Musiker und Künstler, die regelmäßig im TV auftreten, können sich über eine große Gage freuen. Ein Blick auf die Gehälter im ZDF verrät, manche Promis kassieren besonders viel ab, andere erhalten deutlich weniger Geld für ihre Auftritte. Hier ein Überblick.
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.

Für Silbereisen ist die Moderation eine besondere Herausforderung – und ein Herzenswunsch. Bereits 2012 stand er als Kandidat im Maus-Studio und erinnert sich noch heute an seinen Wackelpudding-Auftritt. Jetzt darf er die Show zum ersten Mal leiten und erfüllt sich damit einen kleinen TV-Traum.

Sendetermin

Die Sendung läuft am 30. August 2025 ab 20:15 Uhr live im Ersten und im Stream. Weitere Folgen mit Silbereisen sind erstmal nicht geplant – Sedlaczek kehrt nach ihrer Pause wohl zurück.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

