Was ist eigentlich aus den Ex-Stars der "Rosenheim Cops" geworden?

Seit 2002 läuft die Erfolgsserie „Die Rosenheim Cops“ im ZDF. Seither gab es zahlreiche Veränderungen im Cast der Krimiserie. Hier erfahrt ihr, was aus den ehemaligen Stars geworden ist.

Viele Stars waren über Jahre Teil des Hauptcasts der erfolgreichen Krimiserie. Doch einige von ihnen haben früher oder später die Show verlassen. Teilweise sind sie freiwillig gegangen, teilweise wurden sie ersetzt. Wer hat weiterhin Karriere gemacht und was ist aus ihnen geworden?

„In aller Freundschaft“, „SOKO“, „Hubert ohne Staller“ und Co.

Diese Serien sind in den Filmografien der ehemaligen „Rosenheim Cops“ -Stars vielmals zu finden. Angefangen mit Gründungsmitglied Markus Böker. Er spielte den Kommissar „Ulrich Satori“ und wurde bereits 2005 wieder ersetzt. Er spielte aber zahlreiche Rollen seitdem, wie in „Polizeiruf 110“ und „Fack ju Göhte 2“. Er hatte zahlreiche Gastauftritte bei „SOKO München“ und „Inga Lindström“. Ähnlich sieht es bei Tim Mukalla aus, der bis 2009 den „Christian Lind“ spielte. Nach seinem Ausstieg war er Teil von „Rote Rosen“, „In aller Freundschaft“ und 2022 bei der „SOKO Wismar“. Bei „Hubert ohne Staller“ ist Michael A. Grimm gelandet, der lange den sympathischen „Tobias Hartl“ gespielt hat. In ähnlichen Serien spielten auch Andreas Giebel, Petra Einhoff und Patrick Kaluba.