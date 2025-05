So reagiert Dieter Bohlen auf "Naddels" Tod: "Ich bin sehr traurig"

Nach dem Tod von Nadja Abd el Farrags hat auch ihr Ex-Partner Dieter Bohlen von der Moderatorin und Sängerin Abschied genommen. Im Internet veröffentlichte der Musikproduzent eine emotionale Botschaft.

Die beiden verband erst eine kreative Partnerschaft, dann lebten sich in einer von Höhen und Tiefen geprägten Beziehung: Nun zeigt sich auch Dieter Bohlen betroffen von Nadja Abd el Farrags Tod. "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja", schreibt der Musikproduzent in knappen Worten auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Dazu postete der 71-Jährige einen kurzen Ausschnitt aus einem Gesangsauftritt der auch als "Naddel" bekannten Sängerin und Moderatorin.

Nadja Abd el Farrag war am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik gestorben. Ihr Tod wurde erst am Montag bekannt. Todesursache soll Organversagen gewesen sein. Zuletzt hatte die Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden. 2018 hatte sie in ihrem Buch "Achterbahn" enthüllt, an Leberzirrhose erkrankt zu sein. Sie führte die Erkrankung auf Medikamente zurück, die sie gegen ADHS nahm.

Naddels Alkoholbeichte: "Ich war eine Pegeltrinkerin" Außerdem schrieb sie in der Autobiographie, dass sie an einem Alkoholproblem litt. Über das Thema hatte sie bereits 2015 gesprochen. "Ich war eine Pegeltrinkerin und habe an mehreren Abenden in der Woche meine zwei, drei Gläser Weißwein getrunken, nie harte Sachen", sagte sie damals der "Bild". "Das hat bei mir gereicht, um angenehm betrunken zu sein. Tagsüber habe ich auch schon mal getrunken, wenn ich Lust darauf hatte. Aber eben nie mehr als zwei Gläser Sekt oder Wein."

Nadja Abd el Farrag war gelernte Apothekenhelferin, bevor sie in den 80er-Jahren als Background-Sängerin in Dieter Bohlens Musikprojekt Blue System ins Musikgeschäft einstieg. Mit Bohlen war sie zwischen 1989 und 1996 sowie zwischen 1997 und 2001 ein von zahlreichen Schlagzeilen begleitetes Paar. Von 1999 bis 2000 moderierte sie das RTLZWEI-Magazin "Peep!". In den Nullerjahren war sie in Reality-Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und "Big Brother" zu sehen.

2024 trat Nadja Abd el Farrag beim Schlagermove in ihrer Geburtsstadt Hamburg auf. Zu einer Fortsetzung kam es jedoch nicht. Der Millionär und Entertainer Andreas Ellermann, mit dem sie zuletzt zusammengearbeitet hatte, sagte gegenüber "Bild": "Der Schlagermove war ihr letzter Auftritt. Zum Schluss ging es einfach nicht mehr. Sie war ein guter Mensch, ich habe sie immer unterstützt. Aber gesundheitlich war sie sehr schwer angeschlagen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!