"Selenskyj: Vom Entertainer zum Staatsmann": Alle Infos zur ARTE-Doku von Yves Jeuland

Kaum ein Staatsmann war in den vergangenen Jahren so präsent wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Und kaum einer kann mit Ende 40 auf eine derart ereignisreiche Laufbahn zurückblicken: Als Sohn einer jüdischen Familie in der damaligen Sowjetunion wurde er erst beliebter Fernseh-Entertainer und schließlich herausgefordertes Oberhaupt einer Nation, die sich des russischen Angriffskriegs erwehren muss. In zwei Teilen widmet sich nun die französische ARTE-Doku "Selenskyj: Vom Entertainer zum Staatsmann" dieser eindrücklichen Biografie.

Selenskyjs Jugend war geprägt von sowjetischen Ritualen

Der erste Teil (ab 20.15 Uhr) des Films von Yves Jeuland führt zurück in die Kindheit Selenskyjs. Geboren 1978 in Krywyj Rih, einer im heutigen Südosten der Ukraine gelegenen Industriestadt in der damaligen Sowjetunion, wächst er in einem russischsprachigen jüdischen Elternhaus auf. Seine Jugend ist geprägt von sowjetischen Ritualen und einem frühen Drang, auf die Bühne zu kommen. Freunde und Weggefährten berichten von einem energiegeladenen Jungen, der sich später als Komiker und Produzent in der Ukraine, aber auch in Russland einen Namen machte – vor allem durch seine Auftritte in Comedy-Shows, Komödien und durch seine eigene Produktionsfirma.