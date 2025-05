Hier sehen Sie die Spiele des DFB-Pokals bis 2030 live

Dafür verlor Sky die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstag an den Konkurrenten, behält aber die Einzelspiele am Samstag. Am Sonntag bleibt dagegen alles beim Alten, heißt: DAZN strahlt die Spiele exklusiv aus. Dazu hat SAT.1 ein Rechtepaket inne, das insgesamt elf Spiele umfasst – inklusive Supercup und der Relegationsspiele.