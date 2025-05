"Das schaffst du eh nicht": Leonys Freunde glaubten nicht an ihren Erfolg

Seit ihrem TV-Debüt 2014 in der Castingshow "Rising Star" – damals noch als Sängerin der Band Unknown Passenger – hat sich Leony zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Pop-Branche entwickelt. Der Durchbruch gelang der heute 27-Jährigen dann 2020 mit ihrer Single "Paradise", einer Zusammenarbeit mit dem deutschen Pop-Titan Dieter Bohlen folgte.

"Meinen Heimatort lieb ich sehr, aber er war damals einfach zu klein für mich"

In ihrem Heimatort nahe der bayrischen Stadt Cham hat ihr jedoch kaum jemand diesen Erfolg zugetraut, wie Leony nun in der MDR-Talkshow "Riverboat" verriet. Zwar habe sie "tolle Freunde" gehabt, "20 Leute, die Bock aufs Leben hatten", wie sie sich erinnerte. Was sie aber trotzdem "oft gehört" habe: "Das schaffst du eh nicht, Sängerin – das ist doch kein richtiger Beruf und nicht normal." Dabei sei Normalität etwas Subjektives und für sie selbst wäre es unnormal, etwas anders zu tun, wie Leony sogleich anmerkt: "Für mich ist das ein ganz normaler Beruf."