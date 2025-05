Verzögerung von "The Hunt for Gollum": Dann startet der Film in den Kinos

Lange Gesichter bei vielen "Herr der Ringe"-Fans: Der heiß ersehnte Filmnachschub aus dem Fantasy-Kosmos startet erst im Dezember 2027 in den Kinos – und damit deutlich später, als es viele gehofft hatten. Im Mai 2024 war "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" angekündigt worden. Damals hieß es, der Film solle 2026 auf die Leinwand kommen. Nun aber verschob das Filmstudio Warner Bros. den Starttermin deutlich nach hinten, wie "Variety" berichtet.

Anders als in der Filmtrilogie, die 2003 mit "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" geendet hatte, ist Peter Jackson nicht als Regisseur, sondern als Produzent an Bord. Trotzdem nimmt auf dem Regiestuhl ein bekanntes Gesicht aus Mittelerde Platz: Andy Serkis. Der 61-Jährige übernimmt aber nicht nur die Geschicke hinter der Kamera, sondern schlüpft als Hauptdarsteller auch in seine Paraderolle des Gollum. Erfahrung als Regisseur sammelte der Brite bis dato unter anderem in Filmen wie "Mogli: Legende des Dschungels" und "Venom: Let There Be Carnage".

Kehrt Gandalf-Darsteller Ian McKellen zurück auf die Leinwand? Auch ein weiteres markantes Gesicht des "Herr der Ringe"-Franchise spielt mit dem Gedanken, erneut seine Kultrolle zu verkörpern: Gandalf-Darsteller Sir Ian McKellen. Eine Rückkehr komme für ihn infrage, "sollte ich dann noch leben", sagte der 85-Jährige im vergangenen Jahr der "Sunday Times". Trotz seines fortgeschrittenen Alters will der Brite seinem Job noch nicht den Rücken zukehren, obwohl er sich im Sommer 2024 beim Sturz von einer Theaterbühne verletzte.

Produzentin Philippa Boyens gab gegenüber dem "Empire"-Magazin preis, dass Fans bei "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" eine "recht intensive Geschichte" erwarte. Diese setze "nach der Geburtstagsfeier von Bilbo und vor den Minen von Moria" ein: "Es ist ein bestimmter Teil einer unglaublichen, unerzählten Geschichte, erzählt aus der Perspektive dieser unglaublichen Kreatur." Der neue Ableger aus dem "Herr der Ringe"-Kosmos stellt den ersten Live-Action-Film seit "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" (2014) dar.

