"Er wollte schon als Kind Priester spielen": Das verrät der Bruder vom neuen Papst Leo XIV

Der Nachfolger des kürzlich verstorbenen Papst Franziskus steht seit Donnerstag fest: Mit Robert F. Prevost übernimmt erstmals ein US-Amerikaner das Amt des katholischen Kirchenoberhaupts – als Leo XIV. Wie dessen Bruder John nun gegenüber dem US-TV-Sender CBS verriet, fühlte sich der neue Pontifex schon als Kind der Kirche eng verbunden. Das habe sich aber nicht nur in Form seiner Ministrantentätigkeit und der katholischen Erziehung gezeigt, sondern sogar in den Spielgewohnheiten Prevosts.

Bruder empfindet "ganze Menge Stolz"

Dieses ausgeprägte Interesse am Katholizismus sei auch ihrem Umfeld nicht verborgen geblieben. Bereits in frühen Kindertagen des neu gewählten Kirchenoberhaupts habe eine der Mütter in ihrer Straße dem kleinen Robert prophezeit, er werde der erste Papst aus den USA, beschrieb John Prevost. Er glaube fest daran, dass sein Bruder ein guter Papst werde. "Ich denke, dass er in seinem Herzen und in seiner Seele ein Missionar sein wollte. Er wollte weder Bischof noch Kardinal sein, aber das ist es, worum er gebeten wurde", sagte er gegenüber CBS.