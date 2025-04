So geht es nach dem Tod von Papst Franziskus weiter

Papst Franziskus ist am frühen Ostermontag, den 21. April, an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Er wurde 88 Jahre alt. Franziskus – bürgerlich Jorge Mario Bergoglio stammt aus Argentinien und war der erste Jesuit und der erste Vertreter Südamerikas in seinem Amt als Papst tätig. Zudem war mit ihm seit 1.272 Jahren erstmals ein Nichteuropäer Papst. Er war der Nachfolger des am 31.12.2022 verstorbenen Papstes Benedikt XVI..