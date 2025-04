"Die Bachmanns": Kritik zur ZDF-Komödie mit Oliver Wnuk & Stefanie Stappenbeck

array:52 [ " content_id " => " 51681765 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:54a538775d04034edb63d948aefd00a5c2c0a904 " " content_insert " => " 1745014085 " " content_update " => " 1745014085 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745014085 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1752789600 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 4addfd542ca5ba64c58e4f90e52bf527d5384806 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51681765 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1000 " " img_size " => " 351399 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 961fd0e7452da85e087e3c5b2e6d0309 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67e5519f56a541423b945db4_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67e5519f56a541423b945db4_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Verliebt, verlobt, verheiratet - und glücklich geschieden, oder? Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk) tauschen sich, schon wegen der Kinder, regelmäßig aus. " " img_copyright " => " ZDF/Britta Krehl " " img_cover " => "" " title " => " Verliebt, verlobt, verheiratet - und glücklich geschieden, oder? Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk) tauschen sich, schon wegen der Kinder, regelmäßig aus. " " desc " => " jpg, 1600x1000 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5169/51681765_961fd0e7452da85e087e3c5b2e6d0309_%s.jpg " ]

Verliebt, verlobt, verheiratet - und glücklich geschieden, oder? Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk) tauschen sich, schon wegen der Kinder, regelmäßig aus. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Aus Eheleuten werden Nachbarn: Miriam (Stefanie Stappenbeck) sieht den Einzug ihres Ex-Mannes Markus (Oliver Wnuk) ein paar Häuser weiter zunächst entspannt. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk) sind neuerdings Nachbarn. Praktisch für ihre Kinder Elias (Jonte Blankenberg) und Emma (Medea Leinen), die so einfacher zwischen ihren geschiedenen Eltern pendeln können. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Miriam (Stefanie Stappenbeck, rechts) wird von ihrer Kollegin Andrea (Sophia Mercedes Burtscher) überredet, sich an den Kollegen Nuri heranzumachen, der schon länger ein Auge auf sie geworfen hat. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Flirt im Büro: Miriam (Stefanie Stappenbeck) hat ihren Kollegen Nuri (Pit Bukowski) zu einer gemeinsamen Fortbildung mit Übernachtung überredet. Nachdem sie sich dort ziemlich nahe gekommen sind, gibt es einiges zu bereden - immerhin steht Miriam in der Hierarchie über Nuri. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Katrin (Luise Wolfram, rechts), eine Nachbarin von Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk), hat so ganz andere Vorstellungen von angemessenem Verhalten als das Ex-Paar. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Nachdem Elias, der Sohn von Miriam (Stefanie Stappenbeck, rechts) und Markus (Oliver Wnuk), in der Schule für Ärger gesorgt hat, werden die Eltern zur Schulleiterin zitiert. Auch Markus' Freundin Galina (Natalia Belitski) nimmt an dem Gespräch teil. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

Zwischen Galina (Natalia Belitski, links) und Miriam (Stefanie Stappenbeck) gibt es einiges zu klären. Besonders weil Miriam eifersüchtig darauf ist, wie gut die neue Freundin ihres Ex-Mannes bei den gemeinsamen Kindern ankommt. Fotoquelle: ZDF/Britta Krehl

