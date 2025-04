"Crystal Wall": Kritik zur ZDFneo-Serie über eine MMA-Kämpferin und einen Millionenerben

Es ist eine Geschichte, die einfach nicht auserzählt scheint: Ein 'Normalo' betritt die glitzernde Welt der Reichen und Schönen. Ein Stoff, der das Publikum seit jeher fasziniert – das zeigten schon Julia Roberts und Richard Gere eindrucksvoll im Klassiker "Pretty Woman". Auch in der neuen Young-Adult-Serie "Crystal Wall" wird dieses Motiv frisch inszeniert – in 24 Folgen à 25 Minuten, die tief in das Spannungsfeld zwischen zwei Welten eintauchen.

"Manchmal scheint ihr ganz nah, als könnten wir euch berühren und euer Leben teilen. Doch wenn wir die Hand ausstrecken, stößt sie gegen diese unsichtbare Wand. Ich nenne sie die 'Kristall-Wand." Mit diesen Worten wendet sich Louna Loris an die Zuschauer. Eine poetische Einladung in eine Welt, die so verführerisch wie undurchdringlich ist. Es scheint so, dass diese 'Kristall-Wand' auch die scharfe Trennung zwischen den privilegierten Eliten und den 'Normalos' bezeichnen soll, schließlich wird hier von Menschen erzählt, die trotz eines vermeintlichen Zugangs nie wirklich Teil der exklusiven Welt der Reichen werden können. Doch die Wand beginnt zu bröckeln ...