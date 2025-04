"plan b: Verkehr ohne Unfall": Die ZDF-Doku und die Enthüllungen über Deutschlands Verkehrsprobleme

Pro Tag werden in Deutschland bei den Unfällen im Schnitt 1000 Menschen verletzt, und acht Verkehrsopfer sterben. Ganz anders sieht die Situation in der asiatischen Millionenmetropole Singapur aus. Dort arbeiten sich die Behörden immer näher an das Ideal "Vision Zero" heran. Ziel ist eine Zukunft ganz ohne Verkehrsunfälle.

Intelligente Assistenz-Knöpfe an der Ampel: Singapur reitet vor

Was man in Singapur anders und besser macht: In dem dicht bebauten, ebenso dicht besiedelten Stadtstaat wird schon lange der Plan verfolgt, Autos komplett aus dem Innenstadtbereich zu verdrängen. Die Lizenzgebühren, um sich überhaupt privat ein Fahrzeug anzuschaffen, wurden stark verteuert. Gleichzeitig wurde massiv in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs – aber auch in intelligente Alltagshilfen – investiert. So können Rollstuhlfahrer an Ampeln einen Knopf drücken. Die Fußgängerampel zeigt dann länger grün, was eine sichere Querung der Straßen garantiert. Es ist nur eines von vielen Beispielen, von denen Stadtplaner weltweit lernen können.